Gasil požar, zaradi opeklin zdaj v bolnišnici

22.5.2017 | 11:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sevniški policisti so bili 20. maja nekaj pred 20. uro obveščeni o požaru v kraju Leskovec v Podborštu. Goreti naj bi začelo v drvarnici, ogenj pa se je razširil na gospodarski objekt in stanovanjsko hišo. Še pred prihodom gasilcev je ogenj skušal pogasiti 36-letni moški, ki je med gašenjem utrpel opekline. Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico in po prvih informacijah ni v smrtni nevarnosti. Policisti okoliščine požara še preiskujejo in prve ugotovitve kažejo, da je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.

(Foto: PP Trebnje)

Vozil prehitro, zato v drevo

V noči na 20. maj se je zgodila prometna nesreča v Drnovem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 18-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Hudo poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Med vožnjo zaspal in trčil v ograjo

(Foto: PP Trebnje)

Prav tako v noči na 20. maj se je huda prometna nesreča zgodila v Slovenski vasi pri Šentrupertu. 20-letni voznik osebnega avtomobila naj bi med vožnjo zaspal, zapeljal s ceste in trčil v vrtno ograjo ob cesti. Kovinski del ograje, ki je prebil steklo avtomobila, je hudo poškodoval 19-letnega potnika, ki je sedel na sprednjem sedežu. Voznik in dva potnika, ki sta sedela na zadnjih sedežih, v nesreči niso bili poškodovani. Poškodovanega potnika so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper povzročitelja na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Povzročiteljica nesreče pod vplivom alkohola

Brežiški policisti so bili 19. mja nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči pri kraju Župelevec. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 48-letna voznica, ki je vozila avtomobil iz smeri Bizeljskega proti Brežicam. Pri kraju Župelevec je zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovanega 86-letnega potnika so reševalci oskrbeli v bolnišnici. Povzročiteljici nesreče, ki je imela v litru izdihanega zraka 1,35 miligramov alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo. Vozniško dovoljenje ji bodo zasegli in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Vozil brez dovoljenja

Trebanjski policisti so 19. maja v Račjem Selu ustavili 18-letnega voznika kombiniranega vozila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Kombinirano vozilo so zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dve različnih registrski tablici z drugih vozil

Med kontrolo prometa v Novem mestu so 20. maja policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 42-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma. Renault clio so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pridržali so ju, ker sta vozila pijana

V noči na 20. maj so policisti v Metliki zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 27-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,1 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali tudi 48-letnega voznika, ki so ga v Metliki ustavili v noči na 21. maj. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola.

Kuhal bo žganje

V Ulici Ivana Roba v Novem mestu je med 18. in 19. majem nekdo vlomil v objekt ob stanovanjski hiši in odtujil kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Ukradel šest akumulatorjev

Na delovišču pri kraju Žvirče so v noči na 20. maj neznanci iz treh delovnih strojev odtujili šest akumulatorjev. Škode je za okoli 1.200 evrov.

Očitno bi rad delal

V kraju Praproče na območju Trebnjega je nekdo iz pomožnega objekta ob stanovanjski hiši odtujil motorno žago, kosilnico in puhalnik za listje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za tisoč evrov.

Prišel po nakit in denar

V noči na 21. maj je v Metliki nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit in denar. Škode je za okoli tisoč evrov.

Prijeli ilegalceiz Afganistana in Turčije



Med kontrolo prometa pri Obrežju so brežiški policisti 19. maja v jutranjih urah izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in državljana Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

L. M.