Na Mirni so gostili področni mnogoboj

22.5.2017 | 18:00

Na Mirni so včeraj gostili okrog 100 mladih tabornikov, ki so se pomerili na področnem mnogoboju. (Foto: J. S.)

Načelnik mirnskega roda Mirne reke Andrej Tratar

Mirna - Na Mirni so včeraj gostili področni taborniški mnogoboj, nad katerim je bdel domači rod Mirne reke. Mnogoboja se je skupaj udeležilo okrog 100 mladih tabornikov, poleg domačinov še taborniki iz trebanjskega roda Sivih jelš in novomeškega roda Gorjanskih tabornikov.

Skupaj se je včeraj v treh kategorijah pomerilo 14 ekip – ena najmlajših murenčkov, osem ekip medvedkov in čebelic ter tri ekipe gozdovnikov in gozdovnic. Taborniki so se na področnem mnogoboju preizkusili v tradicionalnih veščinah, med drugim v lovu na lisico in orientacijskem pohodu, lokostrelstvu, kurjenju ognja, postavljanju šotorke in šotora ter signalizaciji.

Namen tovrstnih mnogobojev ni le tekmovanje, temveč tudi spoznavanje in druženje, ekipe pa lahko spoznajo, kako pripravljene so v taborniških veščinah, predvsem tiste, ki se bodo čez mesec dni pomerile še na državnem mnogoboju, ki ga bodo letos gostili v Šempetru v Savinjski dolini.

Sicer so bili mirnski taborniki, skupaj jih je že okrog 70, s potekom včerajšnjega področnega mnogoboja zadovoljni, je dejal načelnik tukajšnjega roda Mirne reke Andrej Tratar. »Cilj tabornikov je mladim priučiti spoštovanje do narave in jih vzgojiti v odgovorne državljane. Otroci se učijo samostojnosti in osvajajo številne druge veščine, ki so povezane z bivanjem v naravi,« je še povedal o pomenu taborništva pri nas.

J. S.

