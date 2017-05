Operne arije so tudi letos navdušile

22.5.2017 | 13:50

Na Mirni so včeraj gostili štiri vrhunske operne pevce. (Foto: J. S.)

Mirna - Društvo upokojencev Mirna je podobno kot lani včeraj pripravilo prireditev, na kateri so gostili štiri operne pevce. V tukajšnjem kulturnem domu Partizan so se predstavili Katja Kovalinka (sopran), Irena Yebuah Tiran (mezzosopran), Diego Barrios Ross (tenor) in Lucas Somoza Osterc (bariton), na klavirju pa jih je spremljala Darja Mlakar Maležič.

Gre sicer za dogodek v okviru tradicionalnih prireditev Za Mirno z ljubeznijo, tokrat že 31. po vrsti. Idejni vodja prireditev Tone Kotar, sicer predsednik kulturne sekcije tukajšnjega društva upokojencev, pravi, da je večer opernih arij darilo Mirni, saj so lahko obiskovalci za simbolno ceno prisluhnili vrhunskim opernim pevcem, ki sodelujejo v projektu Lirični utrinki v mestu. Diego Barrios Ross pa vodi tudi domači mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna.

Kot je še povedal Kotar, so letos v okviru omenjenih tradicionalnih prireditev pred nedavnim pripravili jubilejni, 30. dogodek, ki je bil nostalgično obarvan, z zborom pa so gostovali v Šmarjeti in Straži. Obiskovalci včerajšnjega opernega večera pa si medtem že obetajo, da bodo na Mirni tudi prihodnje leto pripravili ta svojevrsten operni dogodek.

J. S.

Galerija