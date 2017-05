Trdina za otroke pa tudi samo za odrasle

22.5.2017 | 17:00

Tatjana Grabrijan ob enem od prizorov iz Kresne noči (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Od 29. maja do 3. junija bo novomeško lutkarsko društvo Taus teater v Novem mestu pripravilo tako imenovani projekt Trdinove kamišibajke, s katerim bo počastilo 150-letnico prihoda Janeza Trdine v Novo mesto. Pripravili bodo tri kamišibajske predstave po Trdinovih bajkah - za otroke Gospodična in Velikani in za odrasle Kresno noč.

Trdinove kamišibajke se bodo začele v ponedeljek, 29. maja, z dopoldanskima predstavama Gospodična in Velikani za osnovne šole na Marofu in v Knjižnici pod krošnjami na Loki ter istima predstavama, odprtima za širšo javnost, ob 18. uri v večnamenski dvorani JSKD v Kulturnem centru Janeza Trdine, isti program pa bodo ponovili v torek, le da bo popoldanska predstava v Knjižnici Mirana Jarca. Trdinove kamišibajke se bodo zaključile s premiero predstave za odrasle Kresna noč v Galeriji Simulaker v soboto, 3. junija.

Besedilo Trdinovih bajk Gospodična in Velikani je za kamišibaj priredil Samo Dražumerič. Za ilustracije Velikanov in Gospodične je poskrbela ilustratorka Maja Grabrijan, Kresno noč pa je ilustrirala Tatjana Grabrijan, ki je tudi spiritus agens Taus teatra in vodja projekta Trdinove kamišibajke. Režiserka predstav bo Jelena Sitar iz Društva kamišibaj Slovenije. Kresno noč bo ob premieri pripovedoval igralec Šentjakobskega gledališča Rok Glavan, na kasnejših predstavah pa Samo Dražumerič, medtem ko bosta Gospodično in Velikane pripovedovali Tatjana Grabrijan in Enja Grabrijan. Ponovitvi predstave bosta predvidoma konec junija na Pumpnci in v Gracarjevem turnu.

Ko so pred časom novomeški kamišibajkarji skupaj z novomeško vokalno skupini Mezzo potovali na gostovanje pri tamkajšnjih Slovencih v Srbijo, je padla ideja o sodelovanju, ki jo sedaj udejanjajo pri Kresni noči. Kot je na novinarski konferenci povedala režiserka Jelena Sitar, je glasbeni del zelo pomemben predvsem pri izrazito epski strukturi Kresne noči. "Besedila nismo aktualizirali, ampak smo ga pustili takega, kot je pri Trdini, občinstvu pa prepuščamo, da iz njega izlušči bistvo. Ponekod glasba nadaljuje misel, s tem pa se lahko odrečemo določenim delom izredno bogatega Trdinovega besedila," je povedala Sitarjeva, umetniška vodja vokalne skupine Mezzo Barbara Lotrič pa je povedala, da je tovrstno sodelovanje za njene pevke, ki so jim sicer bližji klasična glasba in klasični koncerti, nekaj povsem novega.

Kamišibaj je miniaturno gledališče z odrčkom na vozičku, kamišibajkar pa otrokom in odraslim pripoveduje zgodbe ob ilustracijah. Praviloma so tudi ilustracije delo kamišibajkarja, zgodbe, ki jih pripoveduje, pa so lahko ljudske pripovedke ali pa si jih izmisli sam. Kamišibaj je pred petimi leti v Slovenijo iz Japonske prinesel lutkar Igor Cvetko, potem pa se je hitro razširil po vsej Sloveniji in je še isto leto dobil domovinsko pravico tudi v Beli krajini in v Novem mestu, kjer so se z njim začeli v lutkarskem društvu Taus teater, ki je vse od svoje ustanovitve tesno povezano z Janezom Trdino, kar potrjuje tudi ime, vzeto po Trdinovem škratu Tausu.

I. Vidmar

