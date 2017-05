Dva ukleščena v vozilu; kje ne bo elektrike

22.5.2017 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne, ob 10.28, je na relaciji Sevnica - Blanca v občini Sevnica prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, dve ukleščeni osebi rešili iz vozil, odklopili bateriji in preprečili iztekanje motornih tekočin, že iztekle pa posuli z vpojnimi sredstvi. Nudili so tudi pomoč pri prenosu poškodovanih do reševalnega vozila in pomagali avtovleki pri odstranitvi vozil. Dve poškodovani osebi so reševalci nujne medicinske pomoči Sevnica na kraju oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo v torek, 23. 5. 2017:

- od 7.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952 izvod Radovica Šola;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ izvod miličnik Jure.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo v torek od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.