Peš romanje mladih na Zaplaz in 2. pohod po Grozdetovi poti

23.5.2017 | 08:30

Romarsko svetišče na Zaplazu. (Foto: L. M.)

Novo mesto, Zaplaz - Marijino svetišče za Zaplazu, osrednja božja pot novomeške škofije, letos praznuje stoletnico, v okviru katerega pripravljajo tudi malce drugačno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta.

Začeli ga bodo mladi, ki se bodo na predvečer godu, v petek, 26. maja, ob 22.30 odpravili izpred novomeškega kapitlja in peš poromali na Zaplaz. Romanje se bo začelo z molitvijo v novomeški stolnici. Mladi se bodo ustavili v Karmelu v Mirni Peči, na Zaplaz pa prispeli v soboto v jutranjih urah, ko bodo ob 9. uri vodili molitev pred mašo. Ta se bo začela ob 10. uri s slovesnim prenosom milostnega Marijinega kipca na nov stranski Marijin oltar, ki bo ob tej priložnosti blagoslovljen. Slovesnost bo v spremstvu duhovnikov vodil škof msgr. Andrej Glavan.

V nedeljo, 28. maja, na dan po godu bl. Alojzija Grozdeta, Kulturno društvo Primož vabi na drugi pohod po poti bl. Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca. Začetek bo pred župnijsko cerkvijo v Tržišču po maši ob 8. uri, pot pa bo vodila čez dolino Sklepnice do Zgornjih Vodal, kjer bo na mestu Grozdetove rojstne hiše prvi postanek. Po recitalu s postanki na Duščah in pri Sv. Primožu bodo pohodniki pot nadaljevali do vasi Gornje Impolje, kjer bo pri stari Kovačevi hiši, v kateri je živela Lojzetova mati, drugi postanek in recital o življenju blaženega Grozdeta v teh krajih. Pot bo nato vodila preko doline Impoljskega potoka, skozi gozd do Studenca, mimo šole, ki jo je obiskoval Grozde, ter do župnijske cerkve, v kateri hranijo njegove relikvije. Tudi tu bo recital.

Za pohodnike bo organiziran jutranji in popoldanski avtobusni prevoz iz Studenca prek Sevnice v Tržišče. Pot je dolga približno 17 kilometrov in poteka pretežno po asfaltiranih cestah, del pa po gozdnih poteh. Prijavnine ni, dobrodošli so prostovoljni prispevki.

L. Markelj

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni gofo Da ne bomo pozabili resnice, kopirano iz rtvslo.si: Kot prvo bi rad povedal, da ga partizani sploh niso mučili! Gre za klerikalno izmišljotino! To je potrdila tudi obdukcija, ki jo je opravil priznani strokovnjak za sodno medicino dr. Balažic na zahtevo samega kardinala Rodeta. Mučeništvo so si klerikalci izmislili sami, kot so si izmislili boga, ki ga danes prodajajo starim babicam, ki jim redno polnijo cerkveno košarice z denarjem! Takih naivnežev je veliko. Gre za velik posel. Zato so si tudi izmislili Grozdetovo mučeništvo, da bi lahko prodajali svojim vernikom (ovčkam) nove izmišljotine. Za kakšno mučeništvo gre? Grozde je bil belogardistični ovaduh! To so potrdili dokumenti, ki so jih našli pri njem. Edina brazgotina, ki jo je odkril sodni izvedenec dr. Balažic pa kaže, da je umrl od strela v glavo. Tako je presodilo naglo partizansko sodišče. Nobenega mučenja ni bilo! Smrt je bila iz vojaškega vidika upravičena. Preglej samo prijavljene komentatorje