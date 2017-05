Šentjernejčani uspešni tudi v Prlekiji

23.5.2017 | 11:30

Taxi NP in Vesna Šuštaršič.

Šentjernej - Kasaški klub Ljutomer je konec tedna priredil drugi tekmovalni dan v letošnji sezoni. Tokrat so Klub za konjski šport Šentjernej zastopali samo trije kasači, ki so uspešno nastopili. Osrednja točka sporeda je bila Rejska dirka Ljutomerski kasač za 5 do 13 letnike. S samo petimi udeleženci v dirki je vlogo favorita opravičil povratnik na kasaške steze, Dakot z Milanom Žanom, ki je dirko dobil s časom 1.18,1 na razdalji 2100 m.

V 1. točki sporeda je prvič v letošnji sezoni nastopila petletnica Loving Lolo z voznico Lano Zrinjanin. Dirko sta končali na 2. mestu s časom 1.22,0 na razdalji 2.100 metrov. Čeprav je za kobilo to bil prvi nastop na srednjih progah v karieri, je presenetila vse in izboljšala osebni rekord. V 3. točki sporeda je svoje lastnike ponovno navdušil Los Angeles. Vito Šadl ga je tokrat v sicer slabše zasedeni dirki pripeljal do 3. mesta s spodbudnim časom 1.21,1 na razdalji 2.100 metrov.

Vesna Šuštaršič in Taxi NP z najboljšim časom dneva

V 4. točki sporeda je italijanska petletnica Taxi NP na vajetih Vesne Šuštaršič presenetila močno konkurenco. V prvem nastopu na naših hipodromih v Komendi se jima je start ponesrečil. Tokrat pa sta odlično opravili z nastopom in postavili čas dneva 1.16,1 na razdalji 2.180 metrov. Ker je šlo za hendikep dirko, sta konkurentom na startu morali dati 40 metrov prednosti. Tako je ta odličen nastop zadostoval za končno 4. mesto.

Kot sporočata Rok Hočevar in Lana Zrinjanin, bo naslednji tekmovalni dan 4. junija na hipodromu Brege pri Krškem. Osrednja točka sporeda bo prva letošnja rejska dirka – Šampionat Slovenije. Za naziv Šampiona 2017 se bo v dveh tekih na razdalji 1.600 m pomerilo osem najboljših slovenskih kasačev, med njimi tudi naš Dior MS.

L. M.