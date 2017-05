Zelemenjava poživila brežiško tržnico

23.5.2017 | 13:30

Komunala Brežice se je pridružila 5. vseslovenski akciji Zelemenjava. (Foto: Komunala Brežice)

Brežice - Ognjič, meta, melisa, blitva, špinača, feferoni, sivka, okrasne rože za skalnjake in še bi lahko naštevali. Vse te raznolike sadike zelenjave in okrasnih rastlin, semena ter druge vrtne pridelke so na tržnici v Brežicah brezplačno ponudili vsem obiskovalcem.

»Odločili smo se, da se pridružimo peti vseslovenski Zelemenjavi. Vsem ljudem v občini, mladim in starejšim, ljubiteljem vrtnarstva in čistim začetnikom smo s tem želeli približati dobrote, ki jih na domačem vrtu z veliko truda in osnovnim znanjem lahko pridelamo sami,« je dejal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice.

Na solidaren in zabaven način so si obiskovalci na sobotno dopoldne izmenjali tudi uporabne izkušnje in vrtnarske nasvete. »Vsi, ki so se udeležili dogodka, so lahko domov odšli tudi s številnimi novimi in zagotovo tudi preverjeno dobrimi recepti. Veseli smo, da smo s tem nekaj svežine prinesli tudi v kuhinje domačinov, ki z navdušenjem obiščejo vsak naš dogodek,« je poudaril direktor podjetja, ki z inovativnimi akcijami ljudi na vsakem koraku spodbuja k skrbi za okolje.

Na tržnici so se obiskovalcem predstavili tudi nekateri ponudniki domače obrti, od ustvarjalcev šivanih in kvačkanih izdelkov, ročno izdelanega nakita in šivanih izdelkov s sivko ter izdelovalcev eko vzglavnikov.

»Poskrbeli smo tudi za naše najmlajše obiskovalce. V posebnem otroškem kotičku so skupaj s knjižničarko Andrejo lahko prebirali raznolike pravljice,« je še dodal Zupančič.

Tako kot vsako soboto je tudi tokrat potekala uspešna akcija »Prinesi – odnesi«. Med uporabnimi stvarmi, ki si jih domačini lahko izmenjajo, smo lahko tokrat našli: hišni telefon, barvni printer, slike v okvirjih, otroške igrače, vrtno gugalnico, krožnike in veliko oblačil, so sporočili iz brežiške Komunale.

J. S.