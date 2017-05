Med finalisti tudi Gogin roman

23.5.2017 | 10:10

Tadej Golob (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto, Ljubljana - Veliki finalisti Delove nagrade kresnik za roman leta so Tadej Golob za Jezero, ki je izšel pri novomeški založbi Goga, ter Gašper Kralj za Rok trajanja, Mojca Kumerdej za Kronosovo žetev, Tomo Podstenšek za delo Papir, kamen, škarje in Goran Vojnović za roman Figa, poroča Delo.

"Jezero (Goga) sem napisal, ker me je zanimalo, ali znam izdelati kriminalko, pa tudi zato, ker gre za enega najbolj popularnih žanrov po svetu. Nagledal sem se namreč vrst pred skandinavskimi pisatelji na knjižnih sejmih v tujini. Kakšen sprejem sem pričakoval doma? Pri vsaki svoji knjigi pričakujem, da bo ... ne vem kaj in z Jezerom sem se temu še najbolj približal. Doslej dva ponatisa, velika izposoja, dobre kritike in uspeh na razpisu RTV Slovenija za razvoj scenarija za šestdelno nadaljevanko. Lepo je, če dobi človek za svoje delo tak odziv. Za leto dni kuc, kuc, kuc po tipkovnici. In tako šeststodvajsettisočkrat ... Inšpektor Taras Birsa se medtem ukvarja že s svojim drugim primerom, a bo njegova rešitev zaradi mojih obveznosti še malo počakala," je ob uvrstitvi po poročanju STA povedal Golob.

Žirija bo sicer svojo odločitev sporočila na kresni večer, 23. junija. Predsedujeji profesor z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani Tone Smolej, v njej pa berejo še pisateljica in literarna kritičarka Tina Vrščaj, pesnica in novinarka kulturne redakcije nacionalnega radia Tina Kozin in novi član, Alen Albin Širca, asistent na omenjenem oddelku Filozofske fakultete.

Lani je kresnika prejel Miha Mazzini za roman Otroštvo, ki je prav tako izšel pri novomeški Gogi.

J. S.