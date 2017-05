Že 4. pohod po Mlinarjevi poti

23.5.2017 | 18:15

Otroci so postavljali mlinčke.

V Vajsovem mlinu

Bučka - V soboto je Turistično društvo Bučka znova organiziralo pohod po Mlinarjevi poti, tokrat že 4. po vrsti.

Zbor je bil pri pri zvonu želja, kjer so pohodniki dobili mlinarjevo malico in se tako okrepljeni podali na pot. Vodil jih je predsednik Turističnega društva Bučka Silvo Vene. Pohodnike so poleg animacij na poti pričakali tudi presenečenja: dve prav posebni gospe. Pri gozdu jih je pričakala zeliščarka Cvetka, ki je postregla z domačim zeliščnim čajem, ob potoku na perišču pa je bila to perica. Pokazala je, kako so prali perilo pred prihodom pralnega stroja, kar je bilo zanimivo zlasti mladim. Otroci so lahko izdelali mlinčke ter jih tudi poizkusili.

Ker gre za Mlinarjevo pot - tu je nekoč delovalo veliko mlinov - so si ogledali še notranjost Vajsovega mlina v Dolenjih Raduljah, v Jarčjem vrhu pa je v svoj mlin povabil Marko Mlakar, ki se ukvarja z ekološko pridelavo žit in ima doma tudi svoj mlin.

Kot pravi Uršula Bevec, je bila zaradi napovedi slabega vremena udeležba na pohodu bolj okrnjena, a kljub temu je bilo vzdušje prijetno.

L. Markelj, foto: Uršula Bevec

