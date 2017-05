Zarja: Terjali plačilo kar 13 let stare položnice

23.5.2017 | 14:10

Zarja je vse terjatve predala zunanjemu izvajalcu, ki sedaj od dolžnikov terja tudi tiste dolgove, ki so po obligacijskem zakoniku že zastarali. A morajo stranke s tem ugovarjati same, sicer lahko dobijo račun še za plačilo zamudnih obresti. Našo bralko so v Zarji sicer pozvali, da se glede zamudnih obresti oglasi na njihovem sedežu. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Bralka iz Novega mesta, ki je želela ostati anonimna, nas je poklicala zaradi stanovanjske družbe Zarja in njenega načina izterjave neplačanih položnic. Preko zunanjega izvajalca so jo namreč terjali za plačilo dolga izpred 13 let, poleg tega pa so ji zaračunali še obresti, ki sedaj znašajo celo več kot osnovni dolg.

»Sredi novembra lani sem sprva prejela pisno opozorilo in nato še klic predstavnika družbe Izterjava, da Zarji dolgujem znesek v višini 13,16 evra, in sicer še iz leta 2004!« je začela svojo pripoved. Po njenih besedah klic ni bil nič kaj prijeten, saj so ji med drugim rekli, da bodo - v kolikor dolga ne bo poravnala - sprožili postopke izvršbe. Čeprav se ji je zdelo nesmiselno, da jo kdorkoli terja za neplačano položnico izpred 13 let, jo je vseeno poravnala. A je minuli ponedeljek sledilo še eno neprijetno presenečenje: »Že pri prvem klicu sem imela neki slab občutek, da tako ne smejo delati in izsiljevati ljudi. Le kako naj se spomnim, ali je bila tista položnica dejansko plačana ali ne? Potem pa so me še enkrat poklicali v ponedeljek, tokrat nisem prejela nobenega pisnega opozorila prej, da sedaj pa dolgujem Zarji še 17,24 evra obresti! Ponovno so mi dali vedeti, da, če ne bom plačala, se vidimo na sodišču. Tak način izsiljevanja se mi zdi skrajno nedopusten in zanima me, koliko ljudi kar tako kličejo in jih terjajo za neke dolgove, ki so – kot sem izvedela kasneje – že zastarali.«

UKREP DELUJE

»Jeseni lani je naša družba dejansko podpisala pogodbo z družbo Izterjava iz Maribora, da se celotne terjatve, ki jih imamo do naših strank, prenesejo na zunanjo izterjavo. Prejšnje vodstvo se je za to odločilo, ker se na vse naše opomine stranke pač niso odzvale,« je pojasnila pravnica v Zarji Renata Bratkovič. Po njenih besedah sami najprej pošljejo opomin, v kolikor položnica ni bila plačana v 45 do 60 dneh po zapadlosti. Če stranka opomina ne poravna, za kar je običajno 8-dnevni rok, potem to terjatev predajo naprej družbi Izterjava. »Njihov način je, da na plačilo dolga opozarjajo pisno in tudi s klici, glede na pogodbo lahko vlagajo tudi izvršilne predloge. Opažamo, da to deluje, saj se je število plačanih dolgov, odkar sodelujemo z njimi, povečalo,« je še dodala.

Glede konkretnega primera pa je Bratkovičeva dejala, da lahko na podlagi zneska dolga sklepa, da gre za strošek vplačila v rezervni sklad: »V tem primeru gre za strošek plačila etažnega lastnika v rezervni sklad. To ni strošek Zarje, to je skupna last etažnih lastnikov. Vsa ta sredstva se vodijo na posebnem računu in so njihova skupna lastnina. In mi kot dober gospodar na podlagi pogodb o upravljanju in na podlagi stanovanjskega zakona moramo to terjati, kar počnemo v imenu etažnih lastnikov. Tega torej ne moremo kar odpisati, sploh pa ne brez soglasja vseh etažnih lastnikov.«

ZADEVA JE ZASTARALA

Na naše vprašanje, zakaj terjajo ljudi za 13 let stare dolgove, saj je terjatev po 355. členu obligacijskega zakonika dejansko že zastarala, je odgovorila, da so vse terjatve iz naslova rezervnih skladov predali družbi Izterjava, in v kolikor je dolžnik ugovarjal zastaranje, dolga ni poravnal, kar so lahko pojasnili preostalim etažnim lastnikom. V kolikor pa njihova stranka zastaranja ni ugovarjala in je položnico plačala, je s tem priznala ta dolg in po plačilu so ji v Zarji obračunali še zamudne obresti, kar se je zgodilo tudi v primeru naše bralke. »Zakonite zamudne obresti so se izračunale po plačilu dolga, saj se prej niso mogle. Torej jih obračunamo za čas od dneva zapadlosti računa do dneva plačila,« pravi Bratkovičeva in dodaja, da je bralka pred klicem iz družbe Izterjava zagotovo dobila njihovo položnico za plačilo obresti.

»NISEM EDINA«

O tem smo govorili tudi s preostalimi pravniki in dobili precej različna pojasnila obligacijskega zakonika, v glavnem pa so vsi potrdili, da se je bralka s plačilom prve položnice oz. glavnice dolga odpovedala zastaranju. O višini zaračunanih zamudnih obresti pa so bila mnenja deljena, saj naj te ne bi bile višje od same glavnice, a ni vseeno, kdaj oz. v katerih letih so nastale, saj se je zakonodaja vmes spreminjala. Kakorkoli že, na Zarji so dejali, da se o tovrstnih težavah najraje pogovorijo osebno s stranko in tako tudi preko našega časopisa bralko pozvali, da jih obišče.

»Z mojim opozorilom sem želela preostalim sporočiti, da naj ne nasedajo tovrstnim klicem in grožnjam s sodišči in podobno, saj je takšno izsiljevanje nedopustno. Zagotovo nisem edini primer,« je še dodala Novomeščanka. In ima prav. V obdobju od oktobra lani do vključno aprila letos je Zarja v zunanjo izterjavo prenesla 673 dolžnikov oz. za skupno 451.045 evrov terjatev.ž

Članek je bil objavljen v 20. številki Dolenjskega lista z dne, 18. maj 2017.

Mirjana Martinović