Začeli so novo, čebelam in mestu naklonjeno zgodbo

23.5.2017 | 16:45

Višnja Gora - Občina Ivančna Gorica in Čebelarska zveza Slovenije sta danes v starem mestnem jedru Višnje Gore s krajšo prireditvijo začeli skupni projekt postavitve spominskega obeležja kranjski čebeli, ki ima dom v okolici Višnje Gore, natančneje v bližnjem Gradu Podsmreka.

Na Gradu Podsmreka pri Višnji Gori je namreč v 19. stoletju aktivno delovala čebelarska družina Rothschütz, ki je zaslužna za današnjo prepoznavnost, ugled in razširjenost kranjske čebele v svetu. Gre za izjemno kulturno dediščino na eni strani, po drugi pa svetovno znana kranjska čebela bolj kot kdaj koli prej potrebuje pomoč, da jo zaščitimo in ohranimo, so sporočili z občine Ivančna Gorica.

Na slovesnosti je ivanški župan Dušan Strnad ponosno dejal, da sta občina Ivančna Gorica in Čebelarska zveza Slovenije našli skupni jezik, da v Višnji Gori postavita to obeležje. »Spominsko obeležje od danes naprej stoji pod lipo pred staro osnovno šolo, ki jo nameravamo prenoviti. Pred njo bomo zgradili spominski park, v šolo pa dali čim več vsebin, ki bodo opozarjale na pomembnost kranjske čebele in starodavnost Višnje Gore. Ob tej priložnosti želimo oživeti tudi mesto Višnja Gora, ki bo ravno v naslednjem letu praznovalo 540 letnico pridobitve mestnih pravic. Lahko zagotovim, da bo ta današnji projekt lepo darilo za Višnjane in Občino Ivančna Gorica, tudi v smislu turistične promocije«.

»Ponosni smo, da smo danes začeli veliko skupno zgodbo z ivanško občino, kjer bomo postavili še kako pomemben spomenik kranjski čebeli, na katero smo lahko Slovenci izredno ponosni. Lahko zagotovim, da bo tu v letu 2018 stalo pravo obeležje, kjer si bodo lahko obiskovalci iz celega sveta prišli pogledati od kje izvira naša kranjska čebela,« pa je ob tej priložnosti dejal Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Današnjo prireditev so z bogatim kulturnim programom popestrili otroci Vrtca Polžek Višnja Gora, učenci Podružnične šole Višnja Gora, citrarka Eva Medved in godalna zasedba Gross upi, so še zapisali v sporočilu za javnost.

