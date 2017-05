Trk pri odcepu za Ledečo vas

24.5.2017 | 07:05

Sinoči ob 19.07 uri sta na cesti Šentjernej – Kostanjevica na Krki pri odcepu Ledeča vas, občina Šentjernej, trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine ter pomagali policistom pri usmerjanju prometa in reševalcem pri prenosu poškodovane osebe.

Drevo na cesti

Ob 15.55 so na cesti Grosuplje–Ilova gora, gasilci PGD Velika Ilova gora odstranili podrto drevo in sprostili promet.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, tokokrog Brancelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Brege izvod Proti Drnovem danes med 8.00 in 10.00 uro, Bušeča vas, Vrhovska vas, Brezovica Gorjanci, Gadova Peč, Vinji Vrh pa med 8.30 in 10.00 uro.

M. K.