Na Mestni modni reviji Ana Jelinič, Anja Medel in Aleksandra Brlan

24.5.2017 | 09:00

Modna oblikovalka Ana Jelinič v galeriji Simulaker na lanskoletni februarski razstavi in dobrodelni dražbi majic Meščanka. Ana med drugim ureja tudi rubriko Moda v Živi, mesečni prilogi Dolenjskega lista. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Po uspešnem lanskoletnem modnem dogodku prihaja letos druga edicija Mestne modne revije. V novomeški Galeriji Simulaker se bodo v torek, 30. maja, ob 19.30 ponovno predstavile tri oblikovalke, vendar tokrat v spremenjeni zasedbi.

Svoje kolekcijo bo prikazala idejna vodja revije, Novomeščanka Ana Jelinič iz Studia ANA, uveljavljena modna oblikovalka, ki niza uspehe na domačih in tujih tleh. Nedavno je osvojila drugo mesto na tekmovanju Fashion Scout See pod okriljem Beograjskega tedna mode. S svojo ponudbo v Studiu ANA na Glavnem trgu pa redno razveseljuje vse mode željne Novomeščanke. Ana svoje minimalistične kroje vedno popestri z izvirnimi detajli, kar je postal njen zaščitni znak. Njene kreacije so izvirne, a obenem nosljive, zaradi česar uživa priljubljenost med številnimi ljubiteljicami mode.

Letos se bo predstavila tudi Ljubljančanka Aleksandra Brlan, ki jo že vrsto let spremljamo na slovenski modni sceni tudi kot redno udeleženko domačih tednov mode. Na zadnje je navdušila s kolekcijo Real People, ko so njene kreacije nosile tudi znane Slovenke, kot sta urednica mode pri revije Elle Petra Windschnurer, igralka Inja Zalta ter druge. Aleksandra je z omenjeno kolekcijo povzročila Insta hit, saj gre za nosljive statemant kose, s katerimi ne rabite veliko, da navdušite. Največji uspeh so tako poželi beli “štumfi” BRLAN in majice z napisom Real People.

Kot tretja se bo predstavila mlada Novomeščanka Anja Medle. Anja je študentka 3. letnika Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Letos je v sklopu študijskega programa prvič svoje kreacije predstavila na ljubljanskem tednu mode. V sodelovanju z idrijsko občino je bila za oblikovanje obleke in čipke na omenjenem dogodku tudi nagrajena.

Dogodek organizirajo Zavod OBLIKA - Studio ANA, MJ Agencija in InBook s podporo Mestne občine Novo mesto, so še sporočile organizatorke.

M. M.