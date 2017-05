Tokrat bodo mestno jedro oživljali tudi s pivovarji

24.5.2017 | 12:35

Posavski mikropivovarji (z leve): Aljaž Papež (Ape), Anže in Franc Curhalek (Kitcher) ter Iztok in Sašo Kostanjšek (Bohorska pivovarna) (Foto: B. B.)

Krško - To soboto bo spet oživelo staro mestno jedro Krškega. Občina v sodelovanju s svojimi javnimi zavodi in mariborsko trgovino Pivarna pripravlja spomladanski dogodek, ki bo, tako obljubljajo, razvajanje za vso družino.

Gre za nadaljevanje lani začetega projekta Nakupi pod zvezdami, ki ga bodo tokrat izpeljali v popoldanskih urah, zato je bilo treba spremeniti ime in tako je nastalo Družinsko razvajanje v mestu, pojasnjuje Janja Jordan, ki na občini Krško skrbi za oživljanje mestnega jedra. »Očetje bodo šli na pivo in hamburger, mame po trgovinah in na masažo, otroci pa se lahko igrajo na ulicah ali se udeležijo ene od številnih delavnic, ki jih pripravljamo,« vabi Jordanova.

Prvi festival piva

Poleg družinskega razvajanja, za katerega bo v pretežni meri poskrbela občina, vključuje pa ulične nastope in glasbo, športne igre in delavnice za otroke ter ugodnosti lokalnih trgovcev in gostincev, bo med občinskim poslopjem in Hočevarjevim trgom od popoldanskih ur naprej potekal tudi prvi festival piva v Krškem. Na Mi(KK)ro Beer Festu, kot so ga poimenovali, se bodo poleg osmih že uveljavljenih mikropivovarn iz treh držav (Slovenije, Hrvaške in Srbije) predstavili tudi trije mladi domači pivovarji – Ape iz Sevnice, Kitcher iz Kostanjevice in Bohorska pivovarna iz Senovega.

Na festivalu, kjer bodo s koncertoma skupin Avtomobili in Jardier poskrbeli tudi za dobro glasbo, bodo poleg organizirane degustacije pripravili še prikaz varjenja piva, in sicer po dveh postopkih – iz ekstrakta, kjer pivo preprosto skuhamo iz predpripravljenih sestavin, in po t. i. all grain postopku, ki traja več ur in je enak kot v pravih pivovarnah.

Domači pivovarji

In kdo so domači pivovarji, ki bodo predstavljali svoje zvarke? Za blagovno znamko Ape stoji Aljaž Papež iz Sevnice, ki se lahko ponaša tudi z nazivom prvi posavski mikropivovar. Na trgu je prisoten malo manj kot leto dni, na mesec zvari kakih 1.000 litrov piva, njegova pivovarna pa je ta hip sposobna vsaj še enkrat večje proizvodnje.

Piva Kitcher so izdelek Anžeta Curhaleka iz Kostanjevice, pivovarna pa deluje v okviru trgovskega podjetja njegovega očeta Franca, ki se je pred časom že ukvarjalo tudi s proizvodnjo grenčic in likerjev. Tudi Kitcher je na trgu šele nekaj mesecev, proizvodne količine pa so podobne Apovim. Poleg domačih pivoljubcev ciljajo tudi na turiste, ki poleg lokalne kulinarike radi spoznavajo tudi lokalne pijače, poudarjajo pri Curhalekovih.

Najbolj na začetku poti med omenjeno trojico posavskih pivovarjev je Bohorska pivovarna, ki je pred nekaj tedni, ko smo se nazadnje pogovarjali z njimi, še čakala na vsa potrebna dovoljenja, ustanovili pa so jo Janko Sotošek ter brata Iztok in Sašo Kostanjšek s Senovega. Sašo se sicer z varjenjem ljubiteljsko ukvarja že vrsto, trojica pa ima ambiciozne načrte, da bi že v prvem letu delovanja prišli do mesečne proizvodnje 5.000 litrov piva.

Boris Blaić

