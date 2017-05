Kaj pa Bubka pravi o »kuhji« in kleteh?

24.5.2017 | 13:50

Na nedavni novinarski konferenci v Dečnem selu so govorili o sobotnem dogajanju in tudi širše o gospodarjenju na tem območju. Sodelovali so (z leve) Tomaž Lipej, Matija Vimpolšek, Ivan Kostevc-Gianni, Lidia Zbašnik in Marijan Kelhar. (Foto: M. L.)

Gianni (Foto: M. L.)

Degustacija Foto M. L.

Dečno selo - Bubka bar v Dečnem selu pripravlja za soboto, 27. maja, kuharsko zabavni dogodek Bubkina odprta kuhja in odprte kleti. »Tokratna 'kuhja' je tretja zaporedna. Trudimo se, da je vsako leto boljša, večja, kvalitetnejša. Zato so tudi taka letošnja imena ponudnikov. Sprašujejo nas, kako smo izbirali sodelujoče. Želeli smo predvsem kvaliteto in posebnosti, ki jih lahko ponudi vsak od sodelujočih,« pravi Ivan Kostevc-Gianni, lastnik Bubka bara.

Na prireditvi, ki se bo začela ob 12. uri, bosta kuhala svetovni prvak v kuhanju testenin Jure Tomič iz Brežic in Janez Bratovž iz ljubljanske restavracije, ki spada med 100 najboljših na svetu. Za lokalne pristne okuse bo poskrbel Matija Vimpolšek iz Brežic. Za vinsko spremljavo bodo poskrbeli Valter Sirk, Stojan Ščurek in Tomaž Prinčič iz Goriških Brd, Bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš pa bosta tu zastopala Marjan Kelhar in brata Lipej.

Zakaj imajo v majhnem Dečnem selu v imenu lokala Bubka in nekaj o rekordih, si lahko preberete tudi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

Galerija