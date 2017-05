Povzročitelj nesreče je bil pijan

24.5.2017 | 10:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šentjernejem in Prekopo. Po prvih ugotovitvah policistov je 39-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil voznika, ki je vozil pred njim in je zaradi zavijanja levo ustavil vozilo. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Oba udeleženca, ki sta se v nesreči lažje poškodovala, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Pijani vozniki lani povzročili šest nesreč s smrtnim izidom

Na območju novomeške policijske uprave so policisti v letu 2016 v 167 primerih ugotovili, da so bili povzročitelji prometnih nesreč pijani. Delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je znašal 11,9 odstotka, kar je za dva odst. več kot v letu prej. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je bila 1,47 grama alkohola na kilogram krvi. Alkoholizirani vozniki so povzročili šest prometnih nesreč s smrtnim izidom in 62 prometnih nesreč, v katerih se je 17 udeležencev hudo poškodovalo, 73 pa je utrpelo lažje poškodbe.

Letos so na naših cestah v štirih prometnih nesrečah umrli štirje udeleženci. Dve nesreči s smrtnim izidom sta povzročila voznika, ki sta imela več kot 1,7 grama alkohola na kilogram krvi, je zadnjo (črno) statistiko še podala predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik.

Vlomilci na delu

V noči na torek je v kraju Golobinjek nekdo vlomil v dve počitniški hiši in odnesel akumulator, prehrambene izdelke in pijačo. Povzročil je za okoli 700 evrov škode.

V Dolenjem Globodolu pa je nekdo vlomil v zidanico in ukradell motorno žago, udarno kladivo, posodo z gorivom in steklenico alkoholne pijače. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

M. M.