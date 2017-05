Ekovrtec

Mirna Peč - Ekovrtec je sestavni del ekošole. Projekt Ekovrtec poteka vse šolsko leto, vanj pa so vključeni vsi otroci našega vrtca Cepetavček. Z vsebinami zgodnjega naravoslovja vpliva na vzgojno-izobraževalno delo otrok z namenom razvijanja vrednot.

Ena najpomembnejših je odnos do narave, okolja in družbe. Organizirali smo čistilne akcije in pospravljali smeti v okolici vrtca, čistili vrtčevsko igrišče, urejali vrt in skalnjak. Cilji, ki jih uresničuje Ekovrtec, so: vzgoja za okoljsko odgovornost, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej ter učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

Naredili smo svoje zabojnike, v katere smo razvrščali papir in plastiko. Strokovne delavke so otrokom razvrščanje smeti približale preko igre. Vsi skupaj so izdelali manjše zabojnike, jih ustrezno pobarvali, nato pa po oddelku raztresli plastične zamaške in papir. Otroci so razvrščali odpadke v zaboje, nato pa so jih iz zabojnikov stresli v kamione. Ti so odpadke odpeljali na Dinos (stavbo, narejeno iz odpadnih škatel).

V okviru projekta poteka tudi Eko bralna značka, v katero so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Vsak oddelek se posveti dvema knjigama z eko vsebino ter po dani zgodbi ustvarja s poljubnimi tehnikami in materiali.

Prednostna področja Ekovrtca sta bila povezana s temo Z igro v svet narave ter Zdravo hrano jemo, se gibamo in zdravo živimo. V njem sta prevladovala področja kurikuluma narava in gibanje. V sklopu tega smo doživljali naravo ob različnih vremenskih pojavih in ugotovili, da smo ljudje s svojim vedenjem neposredno odgovorni za veliko stvari, ki se dogajajo v naravi, ter da je bivanje v naravi zdravo za nas in naše telo.

Otroci so veliko časa preživeli v naravi, kjer smo izvajali veliko aktivnosti, se veliko gibali in sproščali. Na vrtčevskem vrtcu smo posadili veliko vrtnin. Na temo o vrtninah so se otroci poigrali z različnimi igrami. Med drugimi so jih tudi poizkušali. Pripravili smo kar nekaj okusnih in zdravih jedi, namazov. Otroci so preko iger, vsebin, dejavnosti spoznavali pomen in vrednost skrbi za zdravje.

Sodelovali smo v projektu Eko paket, v katerem smo zbirali odpadno kartonsko embalažo. Z njo so otroci izdelovali božičkove sanke.

Na ravni vrtca smo sodelovali v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo. V času od 22. 3. do 22. 4. 2017 smo zbirali odpadne plastenke PET za humanitarni namen. Zbrali smo 113 kg odpadnih plastenk. Vključili smo se v akcijo zbiranja starega papirja. Tekom leta pa smo vsi oddelki vrtca zbirali odpadni material, ki smo ga uporabljali za ustvarjanje, igro in izdelovanje igrač.

