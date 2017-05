Zlata Anika Simončič

24.5.2017 | 10:20

Boštanj - Če slišimo besedo matematika, takoj pomislimo na zoprno učiteljico, milijon enačb in ogromno domače naloge. A učenka sedmega razreda osnovne šole Boštanj Anika Simončič je dokazala, da temu ni tako. Na državnem matematičnem tekmovanju, ki je potekalo 22. aprila v Leskovcu pri Krškem, je osvojila zlato Vegovo priznanje in skupno tretje mesto v državi ter se tako udeležila slavnostne podelitve v dvorani hotela Union v Ljubljani.

Posebni gostji sta bili dr. Maja Makovec Brenčič in dr. Mirjam Cvetič (znanstvenica in profesorica fizike). Za tem uspehom stoji veliko truda, veliko rešenih matematičnih nalog in na tisoče neznank. To pa ji seveda ne bi uspelo brez mentorstva učiteljice Marijane Levstik. Obema iskreno čestitamo.

Manca Simončič