Maturantska povorka in predaja ključa na ETRŠ Brežice

24.5.2017 | 11:35

Stari in novi ključarji ob predaji ključa z razredničarkama in ravnateljico šole

Brežice - V ponedeljek, 22. maja, na dan podelitve spričeval zaključnim letnikom, so se ti simbolično poslovili od šole s povorko v zato pripravljenih spominskih majicah in s tradicionalno predajo ključa, ki je vedno v lasti enega od zaključnih razredov. Letošnjo generacijo, ki zaključuje izobraževanje na tej stopnji, sestavlja 61 dijakov iz 4. Ae , 4. Al, 2. Ap in 3. At. Za prejem ključa in pridobitev naziva šolskega ključarja so se potegovali oddelki predzadnjih letnikov s svojo razredno ekipo, ki je morala skozi različne zabavne preizkuse, ki so zahtevali veliko spretnosti, iznajdljivosti, talentov, znanja, petja in plesa pa tudi hitrosti ter poguma.

Lanski zmagovalci in ključarji v šolskem letu 2016/17 so bili dijaki četrtega letnika programa logistični tehnik – 4. Al s svojo razredničarko Katarino Kukovičič Unetič. Za svoje naslednike so ob pomoči razredničarke, hišnika Andreja Škrleca in mentorice dijaške skupnosti Deje Avsec pripravili zanimiv tekmovalni program za prevzem prestola. Za nove ključarje so se borili dijaki iz oddelkov 2. At (program trgovec), 1. Ap (program ekonomski tehnik PTI »3 + 2«) in 3. Ae (program ekonomski tehnik). Dijaki predšolske vzgoje bodo drugo leto šele v tretjem letniku in tokrat še niso mogli sodelovati.

Največ znanja, spretnosti in zagnanosti so pokazali dijaki 1. Ap in njihovi predstavnici Simona Zagorc ter Jasmina Jazbinšek in tako s svojo razredničarko Karmen Štefanič po posebni prisegi ETrŠ prevzeli šolski ključ ter postali novi ključarji do naslednjega maja. Upamo, da bodo za šolo lepo skrbeli in bodo dober zgled ostalim dijakom.

Prireditev sta povezovala Tilen Zupanc in Tara Germovšek ob pomoči Aleša Ulčnika in drugih sošolcev. Zaključne letnike pa zdaj čakajo še končne priprave na pričetek pisnih delov poklicne mature in verjamemo, da bodo uspešni tudi na tej zadnji preizkušnji srednješolskega izobraževanja na ETrŠ Brežice ter da jim bo to ostalo v lepem spominu. V nadaljevanju pa naj jim osvojeno znanje in pridobljene veščine omogočijo doseči osebne cilje in zadovoljstvo.

Besedilo in fotografije: Metka Galič

