Dan odprtih vrat SNG Drama

24.5.2017 | 11:50

Ljubljana, Trebnje - V gledališkem svetu je vse mogoče, vse je hkrati resnično in neresnično. Gledališko doživetje nas posrka v svet, v katerem čas in prostor nimata meja, predrami vse naše čute in vzbudi v nas najrazličnejša občutja. Tako je pisalo na vabilu na dan odprtih vrat, ki so ga za obiskovalce pripravili v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana v petek, 19. maja, na prijazno povabilo gledališke pedagoginje v Drami Špele Šinigoj pa se nas je odzvalo tudi 42 učencev 6., 7. in 8. razreda osnovne šole Trebnje.

Je biti igralec težko? Se je težko naučiti vso besedilo na pamet? Kaj pa, če se med predstavo igralec zmoti ali pozabi besedilo? Na ta in podobna vprašanja smo iskali odgovore ter spoznali Dramo na drugačen način kot takrat, ko si na kulturnem dnevu ogledamo predstavo.

Seveda je bil najpristnejši stik z igralci. Tako smo se srečali z Nino Valič, Aljažem Jovanovićem in Nino Ivanišin, opazili pa smo tudi Jurija Zrneca in Bojana Emerišiča. Igralci so nam predstavili gledališki oder in nam zaupali majhne skrivnosti velikih mojstrov, kar se tiče samega igranja in nastopanja. Ogledali smo si tudi nastajanje maske ter kostumov, scenografijo ter se spoznali z delom šepetalke. Naša pričakovanja so se uresničila in zagotovo nam bo ta dan še dolgo časa ostal v spominu.

Urška Strahinič, medijski krožek

