DL: Ali držijo trditve o napravilnostih v ZD Metlika?; Nejasnosti okrog škode po pozebi

24.5.2017 | 17:45

24.5.2017 | 17:45

Dolenjski list z majsko Živo

KAJ SE ZARES DOGAJA V ZD METLIKA?

Duhove po Metliki burijo govorice o dogajanju v Zdravstvenem domu Metlika, še zlasti pa o imenovanju nove direktorice Duške Vukšinič. Podžgal jih je še zapis na enem spletnem mediju, kjer pa je bilo zapisanih celo nekaj trditev, ki se zdijo že na prvi pogled (skoraj) nemogoče. V njem je seveda največkrat omenjena Vukšiničeva, kar nekajkrat pa tudi Mojca Zevnik, žena metliškega župana Darka Zevnika. Kaj je res in kaj ne, smo preverjali pri vpletenih in dobili zanimive odgovore. Podrobneje preberite v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista.

KAKO SE ZAŠČITITI PRED RAČUNALNIŠKIMI VDORI?

Nedavni množični napad z izsiljevalskim virusom WannaCry je ponovno razgalil izpostavljenost digitalnih tehnologij in z njo tudi naših življenj. Kaj lahko naredimo, da bi se pred takimi napadi zaščitili, in ali je to sploh možno, smo se pogovarjali z regionalnim direktorjem Kaspersky Lab za vzhodno Evropo, Novomeščanom Draganom Martinovićem.

OCENA ŠKODE PO POZEBI ODVISNA OD BIROKRATOV?

Ali je škoda zaradi pozebe poleg lege posameznega nasada v naravi odvisna tudi od tega, kateri uradnik jo ocenjuje? Občutne razlike v ocenah stanja sosednjih nasadov vznemirjajo pridelovalce. Pri lanski oceni škode po pozebi je namreč prišlo do nerazumljivo velikih odstopanj ugotovljenih vrednosti med nekaterimi sosednjimi katastrskimi občinami, zato se pridelovalci upravičeno bojijo, da bo tudi tokrat tako.



