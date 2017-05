Četrti Urbančkov tek

24.5.2017 | 12:05

Metlika - Otroški vrtec Metlika je v sodelovanju s Športno zvezo Metlika na igrišču Puntgart uspešno izvedel že 4. Urbančkov tek. Organizatorji smo se v nedeljo, 21. maja, zaskrbljeno ozirali v nebo. Toda vreme nam je bilo tudi to leto naklonjeno in tek smo uspešno izpeljali.

Ob prihodu na igrišče je vse obiskovalce in tekmovalce prijazno pozdravila vrtčevska maskota Metka. Tekmovalci so se prijavili na info točki. Otroci so imeli dovolj časa, da so se razgibali in si ogledali pripravljeno igrišče. Tekmovalce sta prišla spodbujati tudi Vinko Grozdek in kraljica metliške črnine Katarina Plut.

Otroci in starši so tekli v dveh kategorijah. Tek smo začeli z najmlajšimi otroki in njihovimi starši. Najmlajši otroci so se ob spodbudi, nekateri tudi sami, podali na progo. V drugi kategoriji so ločeno tekli deklice in dečki s spremljevalci. Nekateri tekmovalci so tekli s sestricami ali bratci, drugi z atki in mamicami. Vsi so se zelo borili za dober uspeh. Rezultate teka smo sproti vpisovali v tabelo, da so vsi lahko spremljali dosežke tekmovalcev.

Pri merjenju časa sta nam pomagala športna pedagoga Mateja Stariha in Slavko Orlič. Poskrbeli smo tudi za prisotnost reševalcev iz Območnega združenja Rdečega križa Metlika. Zahvaljujemo se jim za pomoč.

Veseli smo, da iz leta v leto beležimo večje število tekmovalcev. V kategoriji 1-3 leta so bili najhitrejši:

1. Gal Rajaković in ati Kristjan,

2. Jan Vukšinič in ati Igor,

3. Vid Kure in ati Marko.

V kategoriji 4-6 let so bile najhitrejše deklice in njihovi spremljevalci:

1. Zarja Kavčič in sestrica Nina,

2. Karin Brodnik in ati Marko,

3. Špela Ogulin in ati Anton.

Najhitrejši dečki in njihovi spremljevalci v isti kategoriji so bili:

1. Andraž Hranilović in ati Marko

2. Vid Zupanič in ati Marko

3. Miha Matejak in ati Sašo.

Medalje nam je na osrednjem odru, na Trgu svobode, pomagal podeliti naš župan Darko Zevnik. Priznanja je zmagovalnim parom podelila ravnateljica Otroškega vrtca Metlika Marijanca Kolar. Podelitvi se je pridružila naša Metka, Vinko Grozdek in letošnja kraljica metliške črnine Katarina Plut.

Za pomoč pri organizaciji in izvedbi teka se še posebej zahvaljujemo Vanji Vlahu iz Športne zveze Metlika.

Vsem tekmovalcem čestitamo za pogum in trud. obiskovalcem se zahvaljujemo za podporo in aplavze.

Vrtec Metlika

