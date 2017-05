Slovo od šole brežiških gimnazijcev in predaja ključa

24.5.2017 | 12:10

Brežice - Na tradicionalnem pohodu po mestu 22. maja, ki je namenjeno slovesu od šole, so se dijaki ustavili tudi pred Občino Brežice in Osnovno šolo Brežice. Na šolskem igrišču je potekala tradicionalna prireditev »Predaja ključa«. Aktualni šolski ključarji so bili v tem šolskem letu dijaki iz 4. b-oddelka, ki so pripravili zanimive in »zabavne igre«, v katerih so se pomerili dijaki tretjih letnikov.

Najuspešnejša sta bila predstavnika iz 3. a-oddelka in tako svojemu oddelku priborila pravico do ključa šole za naslednje šolsko leto. Ključ simbolizira pripadnost šoli, pomoč sošolcem, učne procese, vzorno vedenje. Prav tako odklepa vrata v nove svetove različnih spoznanj, ki naj stojijo na temeljih poštenosti in ljubezni.

Sledila je podelitev spričeval zaključnega letnika v matičnih učilnicah. V tem tednu se bodo maturanti še udeleževali priprav na maturo. 27. maja se bo pričela splošna matura iz izpitom iz angleščine.

Podelitev maturitetnih spričeval bo v ponedeljek, 10. julija, v Viteški dvorani Posavskega muzeja v Brežicah.

