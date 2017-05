Spomladanski Knapčev pohod s starši

24.5.2017 | 12:00

Krmelj - V vrtcu pri OŠ Krmelj skozi vse leto potekajo različni projekti, ki jih uspešno povezujemo s prednostno nalogo našega vrtca, in sicer z gibanjem. Četrti, že tradicionalni spomladanski Knapčev pohod s starši, je potekal v duhu treh projektov – Mali sonček, Z igro do prvih turističnih korakov in Zdravje v vrtcu. Letošnja osrednja tema je bila obuditev otroških iger iz naše preteklosti.

Na pohod smo se podali v četrtek, 11. maja, ob 16.30. Na poti do cilja je otroke in starše čakalo kar nekaj ovir in nalog v obliki postaj. Na prvi postaji so otroci med ovirami vodili starše z zavezanimi očmi. Pri drugi postaji je potekalo skakanje v vrečah. Na naslednji postaji so starši otroke nosili štuparamo od starta do cilja. Na zadnji postaji sta otrok in starš prehodila poligon z zvezanimi nogami. Po opravljeni nalogi je otrok prejel papirnato vrečko, nalepko ter zdravo presenečenje (lešnike, suhe marelice, rozine, jabolčne krhlje).

Pohod se je zaključil na asfaltnem igrišču, kjer nas je pričakal Knapec, nas pozdravil in razdelil medalje za uspešno opravljene naloge. Povabil nas je tudi na pogostitev, in sicer na piškote ter bezgov sok. Prijazen Knapec si je vzel čas za druženje z otroki in starši ter jih lepo povabil na naslednji tradicionalni pohod. Pohod je potekal v prijetnem pomladnem vremenu in prijateljskem vzdušju, saj se je iskanju Knapca pridružilo kar 80 otrok s starši.

Vrtec pri OŠ Krmelj

Galerija