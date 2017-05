Kristjan je državni prvak iz znanja računovodstva

24.5.2017 | 12:40

Ljubljana, Novo mesto - V sredo, 17. maja, je na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev v Ljubljani potekala slovesna podelitev priznanj in nagrad za najboljše dosežke na 19. državnem tekmovanju iz računovodstva. Zveza RFR kot sponzor tekmovanja vsako leto povabi na svečano podelitev najboljše tri uvrščene dijake na višjem in osnovnem nivoju.

Podelitve se je udeležil tudi Kristijan Turšič, dijak Ekonomske šole Novo mesto skupaj z mentorico prof. Marjanco Jakše. Kristjan je na državnem tekmovanju na višjem nivoju premagal vse tekmece in tako postal državni prvak ter osvojil zlato priznanje.

Na podelitvi je dijake sprejel in jim podelil priznanja ter nagrade predsednik Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev dr. Stanko Koželj. Po uradnem delu pa je sledila pogostitev in zanimiva razprava o pomenu kakovostnega formalnega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja za pridobitev ustreznih kompetenc za strokovno in odgovorno opravljanje dela računovodje.

Ekonomska šola Novo mesto je na omenjenem tekmovanju sodelovala z ekipo štirih dijakov. Dve dijakinji sta tekmovali na osnovnem nivoju, kjer se dijaki pomerijo v znanju temeljnih računovodskih informacij. Dva dijaka pa sta tekmovala na višjem nivoju, kjer dijaki pokažejo svoje znanje iz materialnega knjigovodstva.

Uspeh naše šole sta na tekmovanju s srebrnim priznanjem dopolnili Katja Domitrovič na višjem in Nuša Ana Frelih na osnovnem nivoju.

EŠNM

