Cviček in svet – letošnja strokovna monografija

24.5.2017 | 15:15

Urednika strokovne monografije dr. Lea-Marija Colarič-Jakše in mag. Dušan Štepec. (Foto: J. S.)

Letošnjo strokovno monografijo so poimenovali Cviček in svet.

Včeraj so v Trebnjem odprli tudi razstavo del, ki so nastala na ex-temporu na vinogradniški gorici Lisec.

Trebnje - V Trebnjem bodo ta konec tedna gostili 45. Teden cvička, največjo dolenjsko vinogradniško prireditev. V sklopu spremljevalnih dogodkov so včeraj v tukajšnji Galeriji likovnih samorastnikov predstavili strokovno monografijo, osrednjo publikacijo, ki spremlja ta dolenjski vinogradniški praznik.

Tako kot zadnja štiri leta so tudi letos publikacijo nadgradili s strokovnimi vsebinami, v njem pa se med drugim predstavljajo tudi vsa vinogradniška društva, združena pod okrilje Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, tako kot doslej so zbrani tudi rezultati ocenjevanja, ki je v začetku aprila potekalo v okviru 45. Tedna cvička.

Letošnjo monografijo sta urejala mag. Dušan Štepec in dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, poimenovali pa so jo Cviček in svet. »Odpreti se moramo širnemu svetu oz. širni svet prepeljati v naš prostor, pri tem pa čutno paziti, da ne izgubimo svoje srčnosti, ustvarjalnosti, gostoljubnosti, istovetnosti, avtentičnosti in pristnosti, pri tem pa moramo stremeti k inovativnosti, ustvarjalnosti, kakovosti in odličnosti,« je ob tem med drugim dejala Colarič-Jakševa.

Sicer so včeraj v trebanjski Baragovi galeriji odprli tudi razstavo del, nastalih na ex-temporu, ki so ga konec aprila gostili na vinogradniški gorici Lisec. Srečanje, na katerem je ustvarjalo 29 ljubiteljskih slikark in slikarjev ter učenci iz osnovne šole Veliki Gaber pod mentorstvom Vide Ceglar, sta pripravila Društvo vinogradniku Lisec Dobrnič in Društvo likovnikov Trebnje. Razstava z naslovom Vinogradniški Lisec v umetniških očeh bo na ogled do konca maja.

