Potujem, torej sem!

24.5.2017 | 12:30

Otočec - Otroci iz Petrovega vrtca sodelujejo v natečaju Turistične zveze Slovenije, kjer pod geslom »Potujem, torej sem!«, odkrivajo kraj Otočec. Skozi otroške oči želijo predstaviti kraj pobližje tudi ljudem širom Slovenije.

Za začetek projekta smo se odpravili na orientacijski pohod, kjer smo odkrivali znamenitosti Otočca in okolice – grad Otočec, Stari grad, Trška gora in župnijska cerkev sv. Petra. Otroci, ki so pravi likovni umetniki, so se lotili tudi izdelave razglednic kraja, ki jih bodo poslali v druge vrtce po Sloveniji. Izdelali so tudi maketo kraja, ki jo bodo razstavili v gasilskem domu na Otočcu in si jo bodo lahko ogledali tudi vsi krajani Otočca.

Veseli smo bili obiska predsednice KS Otočec Vesne Barborič, ki nas je popeljala skozi čas čez naš kraj. V njeni družbi smo se imeli lepo. Naj za konec zadoni še pesem, ki si jo tako radi zapojemo … »Bodimo veseli, veselega srca, smo z luštnega kraja z Otočca doma…«

K. Fink

Galerija