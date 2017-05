Huda nesreča pri Metliki

24.5.2017 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes popoldne, nekaj pred 16. uro, se je na cesti Črnomelj – Metlika, pred Metliko, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil, so sporočili dežurni na številki 112. Reševalci nujne medicinske pomoči metliškega zdravstvenega doma so eni huje poškodovani osebi na kraju nudili pomoč do prihoda helikopterja.

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in pomagali reševalcem pri prenosu, zavarovali kraj pristanka helikopterja, očistili razlite motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil. Dežurna ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja Slovenske vojske so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

M. M.