Dirka Po Sloveniji: Zmagovalcu replika najstarejšega kolesa

24.5.2017 | 20:15

Vir fotografije: spletna stran Mestnega muzeja Ljubljana

Novo mesto - Organizatorji letošnje 24. dirke Po Sloveniji so danes sporočili, da bo zmagovalec letošnje kolesarske preizkušnje, ki se bo začela 15. junija v Kopru in tradicionalno zaključila v Novem mestu, med drugim prejel repliko 5.200 let starega kolesa.

»Kdo je izumil kolo? Pravzaprav, to sploh ni znano. Nihče ne ve! Uveljavljeno pa je prepričanje, da so prva kolesa uporabljali v Mezopotamiji v 4. tisočletju pred našim štetjem. Od tam naj bi se razširila po svetu. Nekateri strokovnjaki izum kolesa vendarle pripisujejo prazgodovinski Evropi,« beremo v zgodovinskih virih Mestnega muzeja Ljubljana, kjer so leta 2013 prvič postavili na ogled najstarejše kolo na svetu, staro 5200 let, ki pa je bilo najdeno v Sloveniji, na Ljubljanskem barju, so zapisali v sporočilu za javnost v KK Adria Mobil in nadaljevali, da omenjeno kolo preseneča z natančno in izjemno domišljeno izdelavo: »Upoštevanje krčenja in raztezanja lesa (šlo je za jasen), način pritrjevanja in spajanja ter drugi detajli kažejo na izredno spretnega mojstra in poznavalca lesnih vrst. Tehnološka dovršenost in starost uvrščata to kolo in os v sam vrh svetovne kulturne dediščine.

Izum kolesa je temelj človeške civilizacije in kulture. Tisočletja izumljanja niso iznašla ničesar, kar bi ga lahko nadomestilo. Kolo spodbuja napredek in ustvarjalnost, so še zapisali.

Najstarejše leseno kolo na svetu jih je tako spodbudilo, da zmagovalcu dirke podelijo repliko kolesa, izdelano na najsodobnejši način, kot se za leto 2017 tudi spodobi! Gre za print kolesa v tridimenzionalni tehniki, ki danes osvaja svet. Simbolika je po prepričanju organizatorjev izjemna in zato bodo zadnjo novinarsko konferenco pred začetkom letošnje dirke organizirali v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer je sicer replika originala prav zdaj tudi na ogled. Originalna najdba se nahaja na Vrhniki, kjer jo hranijo pod posebnimi pogoji, določenimi za UNESCO dediščino.

M. M.