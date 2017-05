Danes brez elektrike

25.5.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes, v četrtek, 25.5.:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA na izvodu VAS DESNO;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC na izvodu KAZINAR in ŠENTLOVRENC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del nprekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec, Rovišče, Hudenovo, Hudo Brezje, Vrsa in Planina pri Raki med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podgorje okrog izvod Podgorje med 8.30 in 10.30 uro in na območju TP Podvine izvod Kapele med 10.30 in 12.30 uro ter na območju TP Boršt izvod Boršt med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica šola izvod Gorjanska med 13. in 15. uro in na območju TP Stadin MG med 7.30 in 12.30 uro.

M. K.