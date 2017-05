Odpravljajo težave z radonom

25.5.2017 | 08:00

V Osnovni šoli Dolenjske Toplice so povečano prisotnost radona zaznali tudi že v preteklosti in so ga vedno uspešno sanirali.

Rezultate uspešne sanacije so na novinarski konferenci predstavili (z leve proti desni) direktor občinske uprave Rado Javornik, župan Jože Muhič in ravnateljica Maja Bobnar.

Dolenjske Toplice - V Osnovni šoli Dolenjske Toplice so pred kratkim zaključili s prvimi sanacijskimi deli, s katerimi so močno zmanjšali prisotnost radona v nekaterih prostorih. Neuradne meritve so namreč pokazale, da je vrednost škodljivega žlahtnega plina precej nižja od dovoljene meje, ki znaša 400 bq/m3.

Kot so včeraj na novinarski konferenci poudarili župan Jože Muhič, direktor občinske uprave Rado Javornik in ravnateljica topliške osnovne šole Maja Bobnar, so zadnje meritve koncentracije radona v vrtcu, in sicer v igralnicah Mucki, Polžki in Metuljčki, desetkrat nižje od dovoljenega. Številke se gibljejo od 29 do 40 bq/m3. A za dokončno potrditev uspešnosti sanacije so potrebne meritve pooblaščene inštitucije.

Težave s preveliko koncentracijo radona so izbruhnile po celoviti energetski prenovi šole. »Z energetsko sanacijo smo poti, po katerih je radon prej izhajal skozi fasado in okna, zaprli. Tako se je nakopičil v spodnjih učilnicah oziroma igralnicah in je dosegel enormne meje,« je dejal župan.

Meritve v šestih prostorih na različnih lokacijah v šoli in v vrtcu so pokazale skoraj osemkratno povečanje vrednosti od dovoljenega. Izmerili so celo 3000 bq/m3. Zato so v šoli takoj začeli izvajati vse potrebne ukrepe. »Prvotni ukrepi so bili prezračevanje prostorov v jutranjih urah in pa tekom dneva, drastičen ukrep pa je bila sanacija, s katero so uspeli izpod temeljev v prostorih vrtca zmanjšati vsebnost radona v samem prostoru,« je povedala ravnateljica.

V prvi fazi sanacije so bile obnovljene tri igralnice vrtca, v katerih zdaj prezračevanje ni več potrebno. Direktor občinske uprave, je dejal, da je dela izvajalo podjetje OMP, ki ima na tem področju dobre reference. »Šlo je za podvrtavanje temeljev in izsesavanje zraka izpod samih tlakov na prosto, kjer ne more nikomur škodovati.«

Med posegom so ugotovili in opredelili tudi nadaljnji potek sanacije. Muhič poudarja, da bodo težave z radonom odpravili do začetka novega šolskega leta.

Na občini ocenjujejo, da bo vrednost celotnega projekta znašala okoli 20 tisoč evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

