Krkaši četrtič zapored državni prvaki

25.5.2017 | 09:00

Novomeška ekipa (Foto: NTK Krka)

Novo mesto - Ekipa novomeškega namiznoteniškega kluba Krka je včeraj v Dolenjskem namiznoteniškem centru Drgančevje z zanesljivo igro po treh urah in pred 150-timi gledalci v tretji tekmi finala odpravila tekmece iz Raven na Koroškem s 5:2 in osvojila četrti zaporedni naslov državnih ekipnih prvakov.

Pri domačih so se tokrat odločili za taktično spremembo, saj je že v 1. krogu ob Tilnu Cvetku in Petru Hribarju zaigral izkušeni Neven Karković. Tudi gostje so nekoliko zarotirali ekipo in na prvo pozicijo postavili Darka Jamška, drugo Mitjo Horvata, tretjo pa Janeza Petrovčiča. Rošada se je obrnila v prid Dolenjcev, ki so si v 1. krogu priigrali prednost s 3:0. Hribar je prišel do ene svojih največjih zmag v karieri in s 3:0 porazil Horvata, Cvetko je bil prav tako s 3:0 boljši od Petrovčič, Karković pa je s 3:1 ugnal Jamška, so poročali na spletni strani Namiznoteniške zveze Slovenije.

Naprej je bil obračun bolj izenačen. Horvat je uspel po petih nizih odpraviti Cvetka, Petrovčič pa prav tako po petih nizih Karkovića. Toda včerajšnji veliki junak Hribar je ostal trden in neporažen tudi proti Jamšku. Pri rezultatu 4:2 sta se srečala Cvetko in Jamšek. 31-let mlajši Tilen je slavil s 3:0 in svoji ekipi prinesel četrti zaporedni naslov državnih prvakov. Ob dejstvu, da zaradi spora končnice prvenstva ni odigral najboljši igralec rednega dela, Uroš Slatinšek, je današnja zmaga mladih Dolenjcev, za katere je igral tudi Tilen Novak, izredno lep uspeh, so povzeli zanimivo srečanje.

Zgodba o novem uspehu NTK Krka Novo mesto se je pravzaprav začela pred dvema letoma, ko se je predsednik NTK Krka Tomaž Kralj s kolegi odločil v najzahtevnejšo državno ligo ob prvi poslati še drugo ekipo, v kateri sta se kalila in prekalila predvsem Cvetko in Hribar, pa so dodali v NTK Krka.

O tej odločitvi pove nekdanji igralec in nekdanji predsednik novomeškega kluba ter aktualni predsednik slovenske namiznoteniške krovne organizacije mag. Marjan Hribar naslednje: »Predsednik NTK Krka Tomaž Kralj je bil pred dvema letoma vizionar, predvsem pa je zaupal mladim. Tako lahko rečem, da je podpisan pod današnjo zgodbo o četrtem velikem uspehu NTK Krka, tokrat v odlični režiji Cvetka, Hribarja in Karkovića, Novak pa je svoje k uspehu dodal v prvi tekmi. Kralju je uspelo ob velikem osebnem odrekanju in predanem delu za klub in verjamem, da je zaradi tega v mnogočem trpela njegova družina, v kateri pa je imel in ima vso podporo. Ne pozabimo, da je pod njegovim vodstvom tudi letos uspel veliki mednarodni dogodek na Otočcu, ki se ga je udeležilo 340 igralk in igralcev iz vsega sveta,« je zgoraj omenjeno odločitev ocenil nekdanji igralec in nekdanji predsednik novomeškega kluba ter aktualni predsednik slovenske namiznoteniške krovne organizacije mag. Marjan Hribar.

Tomaž Kralj pa je po velikem uspehu dejal: »Vodstvo kluba je verjelo v končno zmago, prav tako igralci, ki so garali, zdržali nekatere nepričakovane pritiske. NTK Krka je velik klub, zna osvajati trofeje. Skratka, vse smo zdržali, zasluženo smo postali prvaki. Ne, ne bomo se kopali v soju žarometov, pač pa imamo v mislih novo sezono in že jutri se sestane vodstvo kluba, da oceni letošnjo sezono in se pripravi na organizacijo jesenskega velikega mednarodnega turnirja na Otočcu, kjer bodo igrali nekateri najboljši mladi iz vsega sveta. Skratka, iskrene čestitke ekipi, ki je v treh finalnih bojih dokazala svojo zrelost.«

M. Ž.

