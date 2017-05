Začeli bodo z obnovo Straške ceste

25.5.2017 | 11:15

Vsi že težko čakajo na prenovo Straške ceste, ki je prometno zelo obremenjena. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo v ponedeljek, 29. maja, začela z obnovo dela Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom Ulice Bršljin. Dela bodo v prvi fazi potekala na Ulici Bršljin, kjer bodo zgradili manjkajoči del meteorne kanalizacije, zaradi del pa bo enomesečna popolna zapora na treh krajših odsekih od poslopja KZ Krka v Bršljinu do gostilne Čefidelj, so sporočili iz novomeške občinske uprave.

Obvoz bo urejen po Ljubljanski, Straški in Mirnopeški cesti, na območju del pa bodo omogočili dostop do domov in poslovnih prostorov. Nato bodo sledila dela na Straški cesti, o zaporah in obvozih pa bodo, kot so dejali, redno obveščali.

»Obnovljen odsek Straške ceste bo pomembno prispeval k sklenitvi kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta v večjem delu povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto,« do na novomeški občini zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg obojestranske kolesarske steze bodo obnovili celotno konstrukcijo cestnega ustroja, zgradili pločnik za pešce, postavili javno razsvetljavo in obnovili vodovod. Naložba je vredna 760 tisoč evrov (brez DDV), dela bo izvedlo novomeško podjetje CGP, zaključila pa se bodo predvidoma v oktobru.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj Oceni KOLESAR Zakaj urejajo kolesarske steze tam nekje na koncu Novega mesta, kjer le redki kolesarijo? Ob pomembnih mestnih cestah ali ob večjih soseskah, kjer bi bilo več kolesarjev, pa nič ... Naj razume, kdor more ... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jože Dela se tam kjer se isplača...pa upam da sedaj razumeš:) To ni težko razumet v Nm. 3h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Novomeščan Na temu koncu je kolesarska cesta nujna. v Podbrezniku, Češči vas, Prečna in okolici živi nekaj tisoč ljudi, ki redno kolesarijo, tečejo, migrirajo s kolesi v mesto, QLandijo, itd.... KOLESAR ne govori neumnosti o zadevah, ki jih ne poznaš. Upam, da bo izvajalec delal hitro in da bo vreme služilo, da se dela zaključijo čim prej, saj znajo nastajati zastoji. Še dobro, da imamo župana, ki je uvidel razpadajočo in sramotno cesto, saj je nujna obnove. Preglej samo prijavljene komentatorje