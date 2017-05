Kako do večje zaposljivosti romske skupnosti?

25.5.2017 | 10:05

Projekt Working Roma so včeraj predstavili v novomeškem RIC. (Foto: M. M.)

Marko Stojanovič je za Dolenjski list predstavil osebno izkušnjo, kako je iskal delo in ga po številnih predsodkih tudi našel. Danes dela v Arexu, hkrati honorarno še za Pošto Slovenije, poleg dela pa končuje tudi študij. Podrobneje v prihodnji tiskani izdaji Dolensjkega lista. (Foto: M. M.)

Novo mesto - V Novem mestu se ta teden mudijo partnerji tukajšnjega Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DPRD) iz devetih držav, ki skupaj sodelujejo v projektu Working Roma (Delovni Romi). Na včerajšnji novinarski konferenci v Razvojno-izobraževalnem centru so predstavili cilje dvoletnega projekta, ki ga financira Evropska komisija v višini 270.000 evrov.

»Zavedamo se, da je pri zaposlovanju Romov velika ovira nizka izobrazba, a pomemben razlog pri dejstvu, da je veliko delovno sposobnih Romov brez dela, je tudi diskriminacija, ki jim v naprej onemogoča vstop na trg dela,« je uvodoma dejala Tina Cigler iz DRPD. Predstavniki partnerskih držav, to so Italija, Portugalska, Španija, Bolgarija, Romunija, Grčija, Malta in Velika Britanija, so se na tokratnem študijskem obisku v Novem mestu seznanili z lokalnimi razmerami in dobrimi praksami na področju spodbujanja zaposlovanja Romov, obiskali so oba dnevna centra DRPD v Brezju in na Rozmanovi. »Veliko ljudi ima še danes predstave, da Romi ne želijo delati in so leni, kar ne drži,« je dodala Ciglarjeva in predvajala krajši video posnetek, na katerem so romski otroci spregovorili, kaj bi radi postali. Njihovi odgovori se ne razlikujejo od pričakovanj vrstnikov, saj želijo postati zdravniki, policisti, trgovke in frizerke, prav vsi pa so na vprašanje, kako bodo to dosegli, odgovorili, da morajo dokončati primerno šolanje.

Projekt teče že leto in pol, med končnimi cilji pa so navedli oblikovanje etičnega kodeksa, namenjenega delodajalcem, priročnika dobrih praks zaposlovanja Romov in pa končni manifest, ki bi pomagal izboljšati trenutne ukrepe za zaposlovanje te ranljive skupine v Evropi. Že delujoča je tudi spletna stran in forum.

Po posameznih državah partnericah so pregledali trenutne razmere in iskali dobre prakse, izvedli so regionalne delavnice za Rome, ustanovili lokalne akcijske skupine idr., je še dodala Andreja Pleničar iz DRPD.

Na novinarski konferenci je kot delodajalec, ki zaposluje tudi Rome, spregovoril Bojan Tudija, novomeški podjetnik, o težavah pri iskanju dela kot Rom pa tudi Marko Stojanovič, ki je zaposlitev našel v šentjernejskem Arexu. Podrobneje o njuni izkušnji in omenjenem projektu bomo poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. M.