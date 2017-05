Od jantarja do katrce: V ospredje postavili ljudi in ne avtomobilov

25.5.2017 | 13:00

Miloš Dular, pomočnik vodje Urada za gospodarske javne službe na MO Novo mesto

Novo mesto - Zakaj ne bi živeli bolje? Opazno bolje. Tako so pripravljavci Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto (CPS) naslovili uvod v strategijo, ki so ji nadeli naslov Enostavne poti do živahnih središč. In res, zakaj ne bi živeli bolje! Eno od pomembnejših področij je zagotovo promet v najširšem pomenu besede. Ravno danes o strategiji odločajo novomeški mestni svetniki.

Pomen celostnega načrtovanja prometa in krepitve trajnostne mobilnosti se v Evropski uniji in v Sloveniji v zadnjih letih ves čas krepi. V novomeški občini so se tako lotili izdelave CPS, ki v ospredje ne postavlja avtomobilskih povezav, širokih obvoznic, velikih parkirišč …, temveč človeka – pešce in kolesarje ter občutljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši, osebe z zmanjšano mobilnostjo, varnost vseh udeležencev v prometu, kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, zdravje prebivalcev itd. To so v sklopu priprave strategije na prvo mesto postavili tudi splošna javnost in deležniki, ki so bili v njeno nastajanje vključeni prek različnih kanalov in oblik sodelovanja.

»Analiza stanja prometa v MONM je pokazala na vrsto izzivov, s katerimi se ukvarja CPS. V Novem mestu, kot tudi v večini drugih slovenskih občin, nimamo izkušenj s celostnim načrtovanjem prometa. Če so si različni strateški dokumenti sicer enotni v cilju doseganja trajnostnega prometa, se na hierarhično nižji ravni dokumentov in ukrepov ter v vsakodnevni operativni praksi to preprosto izgubi. Anketa med prebivalci je pokazala, da so ti v veliki meri nezadovoljni s splošnim stanjem prometa, v oceni urejenosti posameznih področij prometa je najslabše stanje na področju kolesarskih povezav, rekreativnih poti za pešce in kolesarje, parkiranja, tovornega prometa, primestnega avtobusa in cest,« je povzel Miloš Dular, pomočnik vodje Urada za gospodarske javne službe na MO Novo mesto.

Šest strateških stebrov

Vzpostavljanje živahne občine po meri ljudi, omogočanje kakovostne dostopnosti vseh ciljev v občini, zagotavljanje mobilnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem ter prometne varnosti in zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje prebivalcev so bili cilji CPS, na podlagi katerih so določili šest ključnih področij ukrepanja (strateških stebrov). »Področja se med seboj povezujejo in na mnogih ravneh dopolnjujejo. Prvi steber je celostno načrtovanje mobilnosti, drugi vrnitev hoje med najbolj zaželene načine premikanja, tretji uveljavitev višje kulture kolesarjenja, četrti je posvečen javnemu prevozu, peti racionalni rabi osebnih avtomobilov in šesti optimizaciji tovornega prometa,« je pojasnil Dular in podaril, da je strategija osnovni dokument, ki bo podlaga za prijavo na evropske in državne razpise na področju mobilnosti.

Štiri nove brvi, povezave za pešce in kolesarje...

Da ne bo ostala le črka na papirju, je sestaven del strategije akcijsko-finančni načrt, ki podrobneje predstavlja konkretne aktivnosti in ukrepe do leta 2022, v izhodiščih pa postavlja dolgoročno vizijo razvoja prometa v občini tudi po letu 2025. Akcijski načrt vsebuje kar 140 različnih ukrepov, največ jih je namenjenih hoji in kolesarjenju.

Za uveljavitev celostnega načrtovanja mobilnosti je ključna vzpostavitev sistemskih, upravnih in finančnih pogojev, naj tu omenimo le izdelavo zasnove območij prijaznega prometa z omejitvijo hitrosti na največ 30 km/h, ki bo zajela celotno območje Novega mesta in večja naselja, uvedbo enotne mestne kartice za plačevanje javnih storitev, kot so parkirnina, javni prevoz, muzeji in knjižnice, vzpostavitev informacijske točke oz. mobilnostnega centra v središču Novega mesta, na katerem bodo na enem mestu dostopne vse informacije o možnostih potovanj po mestu in občini, vključno s prodajo vozovnic, turistične informacije ter podatki o prireditvah in dogodkih v občini in regiji.

»Hoja je najnaravnejši način potovanja, je zdrava, okolju prijazna in poceni, kolo pa bi lahko bilo zelo priljubljeno prevozno sredstvo skozi vse leto, predvsem zato, ker smo območje z majhnimi razdaljami,« je izpostavil Dular. Veliko ukrepov pri obeh področjih je zajetih že v Trajnostni urbani strategiji (TUS), denimo prenova starega mestnega jedra, štiri nove večnamenske brvi (Irča vas, Loka–Kandija, Ločna–Ragovo in staro mestno jedro–Kandija) in več kot deset povezav za pešce in kolesarje v Novem mestu ter drugih naseljih (Straška cesta, Levičnikova cesta, Topliška cesta do pokopališča Srebrniče, Žabja vas–Grm, križišče Žabja vas, del Šmihelske ceste, večnamenska pot do Košenic, ob Težki vodi …).

Tem so dodali še vrsto drugih, npr. razširitev Ločenskega mosta s površinami za pešce in kolesarje, peš in kolesarska povezava na Župančičevem sprehajališču, sprehajališču Primicove Julije, za bloki na Seidlovi cesti, od Podbreznika do meje z občino Straža, med Češčo in Irčo vasjo, v romskem naselju Brezje–Žabjak, na Otočcu in okolici gradu Otočec. Z društvi se bodo lotili tudi odpravljanja ovir za gibalno ovirane, urediti želijo površine za kolesarske treninge in dogodke, s stojali za kolesa sistematično opremljati cilje poti in javne površine, železniška postajališča in pomembnejša avtobusna postajališča, urediti parkirišča za kolesa pri šolah in vrtcih itd.

Javni prevoz, parkiraj in pojdi peš

K zmanjševanju oz. odgovorni uporabi osebnih avtomobilov, kar je cilj v vseh mestih, lahko zagotovo največ pripomore dobro organiziran in dostopen javni prevoz. Tako je eden večjih izzivov oblikovati sodoben javni potniški prevoz (JPP) glede na omejeno povpraševanje, ki je posledica majhnosti občine. Tudi Novo mesto je prizadel trend upada ponudbe avtobusnih prevozov, z vlakom se vozijo predvsem dijaki, zato bo občina v sodelovanju s Slovenskimi železnicami letos uredila novo železniško postajo pri šolskem centru. Mestni potniški promet v Novem mestu izvajajo od leta 1999, a je občina v letu 2015 zaradi racionalizacije stroškov ponudbo skrčila za dobro tretjino. »Med ukrepi je zato tudi izdelava študije razvojnih možnosti JPP, tako mestnega kot medkrajevnega. Pozornost bomo posvetili prilagoditvi omrežja in voznih redov javnih prevozov uporabnikom, vrnitvi financiranja na višino pred krčenjem obsega, integraciji organiziranih šolskih in delavskih prevozov …« je orisal Miloš Dular.

Eno najbolj perečih področij prometa je zagotovo parkiranje, a ne le v mestnem središču, temveč tudi v naseljih z večjo gostoto prebivalcev. Tudi tukaj predvidevajo nekaj ukrepov, izdelali bodo zasnovo celovitega upravljanja parkiranja in nato nove režime uvedli postopoma, najprej v središče Novega mesta in okolici ključnih ciljev ter pilotno v stanovanjskih območjih vsaj dveh naselij. Glede na aktualno prenovo starega mestnega jedra, ki bo sprva omejila površine za motoriziram promet in ga s tem umirila, Dular kot rešitev, nakazano v CPS, omeni ureditev parkirišča ob Kandijski cesti pod splošno bolnišnico, kjer ljudje sicer parkirajo že sedaj, od tu pa bi se peš podali v mesto, v bodoče prek načrtovane brvi, seveda pa bo treba o podobnem razmisliti še kje drugje.

Skratka, nastal je obsežen dokument (objavljen bo na spletni strani MO Novo mesto), upamo le, da se bo večji del tudi dejansko uresničil.

Članek je bil objavljen v 21. številki Dolenjskega lista z dne 25. maj 2017

Mojca Žnidaršič

