Na galerijskem vrtu našli zaklad

25.5.2017 | 14:35

Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac (Foto: M. L.)

Zvezdice in Rožice in galerija (Foto: M. L.)

Galerija s številnimi arkadami je vselej atrakcija (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Otroci vrtca Mavrica Brežice so bili verjetno najmlajši med sicer številnimi današnjimi obiskovalci kostanjeviške galerije Božidar Jakac. Ogledali so si skulpture Forme Vive, imeli pa so tudi likovno delavnico. Kot so povedali, so tudi iskali palico gozdnega moža. Palico so našli, našli pa so tudi zaklad, ki jim ga je nekje med skulpturami pustil gozdni mož. Galerijo so si ogledali pod vodstvom kustosinje pedagoginje Adriane Petrič.

Štiri- do šestletnike iz vrtca Mavrica iz skupin Zvezdice in Rožice so na izletu v kostanjeviški galeriji spremljale njihove vzgojiteljice Anica Tomše, Kristina Grubeša Kunaj, Gordana Pšeničnik, Dragica Lokar in Sonja Bobek Simončič.

Galerija Božidar Jakac bo tudi letos organizirala kiparski simpozij z že uveljavljenim imenom Forma Viva. Umetniški dogodek bo julija, udeležili se ga bodo trije ustvarjalci, in sicer po eden iz Slovenije, Kitajske in Poljske, kot je povedal direktor galerije Goran Milovanović

M. L.

