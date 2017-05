Z rebalansom tudi možnost zadolževanja

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na včerajšnji seji potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, ki se sicer na prihodkovni strani spreminja le minimalno, povečujejo se za 320 evrov na dobrih 6,9 milijona evrov, na odhodkovni pa za nekaj več kot 100 tisoč na dobrih 7,7 milijona evrov. Proračunski presežek bodo pokrili iz ostanka denarja na računu iz preteklega leta in po novem z zadolževanjem pri državnem proračunu za malo manj kot 110 tisoč evrov, ki jih občina namerava porabiti za izgradnjo nove čistilne naprave v Dolenjskih Toplicah.

Kot sta pojasnila župan Jože Muhič in direktor občinske uprave Rado Javornik gre za zadolževanje po 23. členu Zakona o financiranju občin, ki poleg nepovratnega denarja omogoča občinam še brezobrestno zadolževanje v določeni višini. Moratorij na vračilo je eno leto, odplačilna doba kredita pa največ deset let z možnostjo predčasnega vračila.

Poleg tega so rebalans pripravili še zaradi dokončanja mostu čez Sušico v Seliščih, kjer so na postavko morali dodati 30 tisočakov, ker so se nepričakovano pojavila dodatna gradbeno obrtniška in ključavničarka dela, deset tisoč evrov so namenili za ureditev Mačkovega doma na Bazi 20, za kanalizacijo v Loški vasi pa 41 tisoč evrov. Pri slednji so namreč pred kratkim izvedeli, da ne morejo postaviti vaške čistilne naprave oz. niti več malih čistilnih naprav zaradi nezmožnosti ponikanja prečiščene vode v zemljo, prav tako pa tudi Sklad kmetijskih zemljišč ni dal stavbe pravice za odvajanje prečiščene odpadne vode po njegovih zemljišč do Krke. Zato si želijo, kot je dejal župan, izkoristiti gradnjo suhokranjskega vodovoda in hkrati v zemljo poleg vodovodnih položiti še cevi za kanalizacijo, ki jo bodo priključili na kanalizacijo v Podhosti.

Grb občine Jožetu Pršini

Svetniki so tudi potrdili, da bo najvišje občinsko priznanje, grb občine Dolenjske Toplice, prejel Jože Pršina, ki je bil med pobudniki ustanovitve občine in je pri tem tudi tvorno sodeloval. Med drugim je bil tudi občinski svetnik in zelo dejaven v nekdanji krajevni skupnosti Dolenjske Toplice.

Svetniki so sprejeli še odlok o podelitvi koncesije javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest, poslovno poročilo novomeške Komunale za leto 2016 in njen poslovni plan za letos, elaborate in predračunske cene storitev obvezne javne službe varstva okolja za leto 2017, letno poročilo za lani in letošnji načrt Zdravstvenega doma Novo mesto, poročilo za leto 2016 novomeške knjižnice Mirjana Jarca Novo mesto, pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih ter ostalih dejavnosti in dali soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Obravnavali pa so tudi poročilo o opravljenih nadzorih Nadzornega odbora za leto 2015.

