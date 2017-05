Pol metra vode v hlevu; danes brez elektrike

26.5.2017 | 07:00

Včeraj ob 7.42 so v Naselju Borisa Kidriča v Metliki gasilci PGD Metlika pomagali pri prenosu mrtve osebe iz stanovanja.

Ob 16.46 so v Šalki vasi, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Šalka vas s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše v kateri so našli mrtvo osebo. Na kraju so bili tudi reševalci in policija.

Ob 8.05 so na Zadružni cesti v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj nudili tehnično pomoč policistom.

Ob 15.10 so v Gorenjem Podborštu pri Veliki Loki, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi in prenosu starejše osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

Težave z vodo - ponekod je je preveč ...

Ob 19.14 je na Volčjih njivah, občina Mirna, zaradi počene vodovodne cevi voda zalila gospodarski objekt – hlev velikosti 30 krat 15 metrov. Objekt je voda poplavila v višini pol metra. Gasilci PGD Mirna so očistili odtočni jašek in pomagali pri sanaciji objekta.

... drugod premalo

Ob 12.37 je bila na Bizeljskem, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode. Napako so odpravili dežurni delavci Komunale Brežice.

Sicer pa tudi danes brez vode ...

JP Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Prapreče pri Straži in Potoku (občina Straža), da v petek, 26. 5. 2017, ne bo pitne vode, zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala od 8.00 do predvidoma 14.00. V času izvedbe del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

-od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1;

-od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI na izvodu Špeharji-Selce.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 7.00 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BAJNOF, TP BAJNOF;

-od 7.30 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

-od 8.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA;

-od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA na izvodu OGOLIN POSTAJA;

-od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRTINA na izvodu MALA LOKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško na območju TP Ravno izvod Kurja vas, Drenovec med 10:00 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP: Mrzlak 1, Mrzlak 2, Ključice, Arnova sela, Čela, Gornji Obrež, Pohanca, Trebež, Glogov Brod, Artiče, Artiče zadružni dom bo dobava električne energije prekinjena med 7:45 in 11:15 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brezovo Bukovje, Zavratec kamnolom in Križe Boršt bo dobava električne enrgije prekinjena med 7:45 in 14:30 uro in na območju TP Račica med 8:00 in 14:00 uro.

