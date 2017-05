Začeli so se tretji Dnevi kočevarske kulture

26.5.2017 | 12:40

Semič - Včeraj so se z otvoritveno slovesnostjo v Semiču začeli tretji Dnevi kočevarske kulture, katerih namen je ohranjanje kočevarske kulture, ki počasi izginja. Kot je v pozdravnem nagovoru dejala semiška županja Polona Kambič, so bili Kočevarjev potem, ko so jih, po več kot 600 letih, v zimi z leta 1941 na 1942 preselili iz teh krajev, po drugi svetovni vojni skoraj zamolčani. Vse, kar je bilo nemškega, je imelo namreč takrat negativni prizvok.

Po osamosvojitvi Slovenije pa so začela nastajati kočevarska društva, ki so začela zopet obujati kočevarsko kulturo. Tako je vzniknila tudi ideja o Dnevih kočevarske kulture. Prva prireditev je bila v Dolenjskih Toplicah, druga v Kočevju, tretja pa bo do 28. maja v semiški občini. Prav vsi dogodki do nedelje se bodo dotikali Kočevarjev in njihove izgubljene in znova odkrite kulture. Dr. Mitja Ferenc je včeraj uradno odprl razstave o nekdanjem nemškem jezikovnem otoku na Kočevskem, o kočevarski kulturi na platnu in knjigah o Kočevarjih, ki so na ogled v Kulturnem centru.

V kulturnem programu so ob otvoritvi tretjih Dni kočevarske kulture nastopili vokalna skupina Cantate Domino, kočevarska folklorna skupina Društva Kočevarjev-staroselcev ter otroški in mladinski pevski zbor, otroška folklorna skupina, deklamator Alen Golobič in vokalistke iz OŠ Semič.

Danes, 26. maja, bo ob 9.30 v Kulturnem centru Semič lutkovna igrica za otroke V deželi Kačariji, ob 19. uri pa predstavitev knjige Mihaela Petroviča ml. Maslo za kralja. V soboto bo ob 9. uri pohod s semiške železniške postaje, v črmošnjiškem gasilskem domu pa bo ob istem času razstava z naslovom Podobe Črmošnjic skozi čas na razglednicah. Ob 14. uri bodo ob zaključku pohoda pripravili pri gasilskem domu v Črmošnjicah tudi pester kulturni program.

V nedeljo, 28. maja, bodo od 9. do 15. ure pri gozdarskem domu in v njegovi okolici na Planini na delavnicah predstavili Kočevarje in rokodelstvo. Prikazali bodo izdelavo skodel, pletenje košar, izdelavo pasti za polhe. Na stojnicah bodo predstavili različne jedi, v gozdarskem domu razstavo živalskega in rastlinskega sveta okrog Mirne gore, ogledati pa si bo mogoče tudi cerkev sv. Elije in kočevarsko pokopališče. Ob 10. uri bo voden pohod po učni poti Planina-Mirna gora, ob 14. uri pa v cerkvi sv. Elije maša za pokojne prebivalce kočevarskih vasi. Na Planini bodo ob 15. uri tudi zaključili tretje Dneve kočevarske kulture.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

