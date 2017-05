Krški gasilec dobil tožbo

26.5.2017 | 08:05

Direktor PGE Krško Joško Žvar je napovedal pritožbo na odločitev sodišča. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško, Brežice - Ljubljansko delovno in socialno sodišče oz. njegov zunanji oddelek v Brežicah je ugodil zahtevku gasilca PGE Krško Antona Drenika, ki je svojega delodajalca tožil zaradi neizplačanih dodatkov za malico v nočnem času. Direktor PGE Krško Joško Žvar je na izrek sodbe sicer napovedal pritožbo.

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so odločitev sodišča pozdravili, saj so direktorje poklicnih gasilskih enot že pred dvema letoma pozvali, naj gasilcem za čas nočnega dela v skladu z zakonom o varstvu pred nesrečam izplačujejo 50 odst. višje nadomestilo za prehrano. A z izjemo trboveljskega preostalih 12 zavodov višjega nadomestila ni izplačevalo.

Kot pravi sekretar sindikata David Švarc, so direktorji iskali različne razloge, zakaj te pravice ne priznajo: sklicevali so se na nejasno zakonodajo, strah pred revizijami, zakon o uravnoteženju javnih financ in na tolmačenja nekaterih državnih organov in ministrstev. Zato so sprožili delovna spora v Mariboru in Krškem, slednji pa je zdaj na prvi stopnji končan.

Po Švarčevih besedah je PGE Krško v 15 dneh dolžna poravnati zahtevek, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi ugovora na zastaranje dolga od leta 2006 do 2010, ki ga je podal direktor krške enote Joško Žvar, se odločitev nanaša na zadnjih pet let. V sindikatu so nad to Žvarovo potezo razočarani, saj, kot je dejal Švarc, ni v skladu s tem, kar so zagotavljali direktorji, in sicer da bi gasilcem plačali vse, kar jim lahko, a da za izplačevanje višjega nadomestila za prehrano nimajo zakonske podlage.

Čeprav je poleg zastaranja dela terjatev Žvar že napovedal tudi pritožbo na sodbo prvostopenjskega sodišča, v sindikatu pričakujejo, da bo višje nadomestilo gasilcem obračunano že pri naslednji plači in da jim do 30. junija poravnajo tudi obveznosti za nazaj. K temu pozivajo tudi direktorje preostalih zavodov, s čimer bi se ti, kot poudarjajo v sindikatu, izognili množičnemu vlaganju tožb in nepotrebnim dodatnim stroškom zavoda in lokalne skupnosti, ki financira njegovo delovanje.

Po besedah predsednika sindikata Aleksandra Ogrizka ne gre za velike vsote, mesečno za okoli 15 evrov, tako da je sramota, da morajo o teh številkah sploh govoriti. Za dobrih 600 poklicnih gasilcev v Sloveniji to na mesec znese približno 7.500 evrov oz. nekaj več kot 180.000 evrov pa za obdobje dveh let od vložitve tožbe.

B. Blaić

