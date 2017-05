Odprli razstavo z letošnje kolonije

26.5.2017 | 13:30

Udeleženci kolonije (Foto: B. B.)

Mentorica Mojca Lampe Kajtna (Foto: B. B.)

Krško - V Kulturnem domu Krško so včeraj odprli razstavo del, ki so nastala na slikarski koloniji Ex-Tempore Krško 2017.

To vsako leto tradicionalno organizira Društvo likovnikov Krško - Oko, tokratna pa je pod vodstvom akademske slikarke Mojce Lampe Kajtna, ki živi in ustvarja v Šentjerneju, potekala 6. maja na Zdolah in je nosila naslov Tudi tukaj živimo.

Kolonije se je udeležilo 20 likovnih ustvarjalcev iz treh društev - poleg domačega še še iz Društva likovnikov Brežice in iz Likovnega kulturnega društva Mavrica iz Novega mesta.

Otvoritev razstave je je z glasbenim nastopom popestril Pihalni trio Glasbene šole Krško.

B. B.

