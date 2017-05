Jabolko navdiha Dragu Gradišku

26.5.2017 | 10:05

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj vročil »Jabolko navdiha«, med nagrajenci je tudi Drago Gradišek iz krške Glasbene šole, poleg njega pa še mag. Alenka Krapež, dr. Inge Breznik in mag. Marko Slavič. To so izjemni posamezniki, ki svoje delo opravljajo kot poslanstvo in potrjujejo, da je skupnost več kot seštevek, so sporočili iz predsednikovega urada.

V utemeljitvi nagrade Dragu Gradišku pa so zapisali:

Pred desetletjem so starši otrok s posebnimi potrebami izrazili željo po vključitvi njihovih otrok v glasbeno šolo. Takratni ravnatelj Glasbene šole Krško Drago Gradišek, eden najzaslužnejših slovenskih pedagogov na področju glasbene vzgoje in izobraževanja, za njihove pobude ni ostal gluh. Nasprotno, z veseljem jim je prisluhnil. Danes je to edina glasbena šola v Sloveniji, ki neguje skrb za glasbeno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Drago Gradišek je v svoji karieri ustanovil številne glasbene skupine, z njimi žel zavidljive uspehe in vzgojil številne mlade glasbenike. Pogumno je utiral tudi nove poti glasbenega ustvarjanja. Vse odlike izjemnega glasbenika, glasbenega pedagoga, motivatorja in voditelja je uspešno dokazoval tudi kot ravnatelj Glasbene šole Krško. Prav posebno priznanje mu gre za njegovo odločenost, da glasbeni pouk omogoči tudi otrokom, ki so drugačni.

Za Draga Gradiška in pedagoge Glasbene šole Krško ob prošnji staršev ni bilo dilem. Zaradi svoje ljubezni do glasbe otrokom s posebnimi potrebami niso mogli odreči veselja, zabave in čustvovanja, ki jih omogoča glasba.

Šola je oblikovala posebno skupino učiteljev, ki se ob rednem delu ukvarjajo tudi s temi otroki. Pouk poteka individualno, za vsakega pripravijo poseben načrt dela, tako da otrok v skladu s svojimi zmožnostmi obvlada splošna glasbena znanja in inštrument. Prepričani so, da otrokom s posebnimi potrebami glasbeno znanje še pomembneje krepi samopodobo in občutek sprejetosti v družbi ter jih dodatno spodbuja za pridobivanje drugih znanj.

S svojim zagnanim delom in ljubeznijo do glasbe se je Drago Gradišek tako zapisal v slovensko glasbeno zgodovino tudi na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Ob spoštovanju, ki ga uživa med številnimi rodovi glasbenikov, strokovnjaki in glasbenimi navdušenci, ima tudi zanj nedvomno prav poseben pomen radost otrok, ko ob svetovnem dnevu Downovega sindroma vsako leto zaigrajo na koncertu z naslovom »Pisan kot metulj«. Njegovo pripravljenost dejavno sprejemati različnost in jo vključevati v življenje širše skupnosti visoko cenijo mnogi in za vse bo dr. Drago Gradišek trajen vzor in navdih.

M. K.