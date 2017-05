Celjani pričakovano prvaki, k njim odhaja Jan Jurečič

26.5.2017 | 09:00

Od Novega mesta se je sinoči poslovil Jan Jurečič. (Foto: Danilo Kesič)

Novo mesto - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v predzadnjem krogu končnice za prvaka v ligi NLB v gosteh premagali novomeško Krko z 38:26 (18:14). Izkoristili so prvo "zaključno žogo" in po sinočnjem zmagoslavju v dolenjski prestolnici zasluženo osvojili 21. naslov državnih prvakov. Izbranci Branka Tamšeta so po zelo slabi predstavi v prvem polčasu v drugem dvignili raven svoje igre, izkoristili večji nabor kakovostnih rokometašev in v dostojnem slogu potrdili naslov državnih prvakov.

Celjani so - po spodrsljajih Velenjčanov v Ribnici in Škofji Loki - za potrditev naslova potrebovali točko, osvojili pa so obe. Celjska igra v prvem polčasu bo hitro padla v pozabo, v njihovi igri je kapljalo in curljalo na vseh straneh. Obramba ni bila na zadovoljivi ravni, na njihovo srečo pa je bil razpoložen vratar Urban Lesjak, ki je nanizal nekaj bravuroznih obramb in preprečil "blamažo".

Igra v napadu ni bila tekoča, sprožili so številne strele iz neizdelanih položajev, zapravili so tudi številne "čiste" strele. V 19. minuti so celo zaostali (11:12), najvišjo prednost pa so si priigrali tik pred odhodom na veliki odmor (18:14).

Druga polovica tekme je minila v znamenju novih-starih prvakov, ki so si že po pičlih devetih minutah priigrali deset golov prednosti (26:16). V vseh elementih igre so bili daleč pred Novomeščani in velika zabava se je lahko začela, čeprav prava "fešta" sledi šele po zadnjem dvoboju z Velenjčani.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Luka Žvižej z devetimi goli, vratar Lesjak pa je zbral spoštljivih 20 obramb. V novomeški zasedbi je bil strelsko najbolj razpoložen Leon Rašo s šestimi zadetki.

Celjska zasedba bo v zadnjem krogu gostila velenjsko Gorenje, novomeška pa bo gostovala v Škofji Loki. Obe tekmi bosta v petek, 2. junija.

Jan Jurečič, MRK Krka: "Igrati proti bodočemu delodajalcu je bilo zelo zanimivo, po drugi strani pa so morali Celjani dokazati, da bodo naslov državnega prvaka osvojili ravno proti Krki. Tekma je bila zame na nek način nabita s čustvi, dal sem vse od sebe, videli pa ste, da so bili gostje danes žal premočni, da bi jim, sploh v drugem delu, lahko parirali."

Urban Lesjak, RK Celje PL: "Občutek ob osvojitvi vseh teh lovorik je zelo prijeten, na katerega se ne moreš navaditi, ampak te ob vsakem takem dogodku preplavijo posebna čustva. Vesel sem, da nismo rabili na naslov čakati vse do zadnje tekme, nas pa čaka še zadnji teden v sezoni, a bo v tem tednu kar nekaj veselja."

Rokometaši Krke bodo, kot omenjeno, sezono 2016/17 sklenili z gostovanjem v Škofji Loki. Kot so sporočili iz domačega kluba, so se sinoči v lepo napolnjeni domači dvorani Marof pred tekmo predstavili mladi rokometaši kluba, ki so sezono zaključili z naslovom državnega podprvaka (ekipi mlajših dečkov A in B), ter kadeti, ki so državno prvenstvo kronali z naslovom državnega prvaka. Svojo zadnjo tekmo pred domačimi ljubitelji rokometa pa je odigral tudi Jan Jurečič, ki se po sezoni seli v Celje.

Krka - Celje Pivovarna Laško 26:38 (14:18)

* Dvorana Marof, gledalcev 400, sodnika: Sok in Lah (oba Ormož).

* Krka: Nunčič, Tomič, Brajer, L. Rašo 6 (1), Jurečič 3, Lavrič 5, Didovič 1, Okleščen 6, Furdi, Pršina, Jakše 2, Udovč 2 (1), D. Rašo 1, Bezgovšek, Klobčar.

* Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 1, Babarskas, Janc 7, Razgor, Suholežnik 3, Marguč 3 (1), Grošelj 2, Zarabec 3, Kodrin 2, Makuc, Mačkovšek 3, Mlakar 3, Žvižej 9 (2), Bećiri 2.

* Sedemmetrovke: Krka 2 (2), Celje Pivovarna Laško 4 (3).

* Izključitve: Krka 2, Celje Pivovarna Laško 4 minut.

* Rdeči karton: /.

M. M., STA, foto: Danilo Kesič, MRK Krka

