Dan doživetij v Županovi jami

26.5.2017 | 14:35

Velika dvorana (Foto: Turistično in okoljsko društvo Grosuplje)

Grosuplje - Jutri od 10. ure naprej bo pri Županovi jami moč preživeti adrenalinski dan - obeta se spust v jamo po vrvi, gradili bodo bivake, streljali z lokom in samostrelom ...

Ta dan bo mogoče v Županovo jamo vstopiti skozi t. i. Stari vhod, to je 10 m globoko brezno, ki vodi naravnost v osrčje kraškega podzemlja, na mestu, kjer so v jamo vstopili njeni prvi raziskovalci pred 91 leti. Za varen spust bodo poskrbeli izkušeni jamarji Jamarskega kluba Novo mesto.

Sledi ogled jame z vodnikom, obiskovalci bodo obiskali sedem podzemeljskih dvoran, spoznali nastanek kraških pojavov in občudovali kapnike.

Za pustolovsko bivanje v naravi ni dovolj le bivak, s pomočjo inštruktorjev Šole preživetja Laris bo mogoče spoznati tudi pravila iskanja hrane in vode v naravi in se naučiti nekaterih spretnosti, ki vedno pridejo prav – od vezanja vozlov do pravil gibanja v gozdu.

Da se bodo obiskovalci lahko preizkusili v spretnostih športnega plezanja po naravni skalni steni, bodo poskrbeli člani plezalne sekcije Ascendo Planinskega društva Grosuplje. V sodelovanju s Turističnim društvom Tabor iz Št. Jurija bo organiziran tudi ogled bližnjega Tabora, cerkvice, utrjene z obrambnim obzidjem.

Županova jama leži 8 kilometrov od Grosupljega (v smeri Turjaka), za njen obisk priporočajo pohodno obutev in primerna oblačila. Jama je v celoti razsvetljena, po njej vodi 600 metrov dolga turistična pot, ki je utrjena in zavarovana z ograjo.

J. A.