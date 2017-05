Nekaj vlomov in nezakonit prehod meje

26.5.2017 | 10:50

V okolici Mirne Peči je med 21. in 26. majem nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel televizor, zračno puško, električno in motorno žago ter kosilnico. V okolici Novega mesta je v sredo ali četrtek neznanec vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo in odnesel več kosov električnega orodja, s čemer je povzročil za okoli 3500 evrov škode.

Na mejni prehod Obrežje je včeraj popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so pod ponjavo našli tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.