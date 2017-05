Višje cene vrtcev in (verjetno) tudi komunalnih storitev

26.5.2017 | 11:10

Miloš Dular je predstavil predlog CPS.

Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo mesto

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 22. redni seji med drugim soglašali s podražitvijo cen v obeh večjih vrtcih, Cicibanu in Pedenjpedu. Starši bodo tako po novem na mesec plačali v povprečju tri do štiri evre več. Strinjali so se tudi s predlogom Komunale Novo mesto za dvig cen, kar se bo - če bodo podobno storili še v ostalih dolenjskih občinah - povprečni štiričlanski družini poznalo v višini 0,85 evra.

Direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič je najprej spomnila, da so cene za vrtce že lanskega maja podražili za od 1,6 do 2,8 odstotka, tokrat pa gre za 3-odstotno podražitev, na katero po njenih besedah niso imeli vpliva. Ceno namreč določajo stroški materiala in živil, ki so ostali enaki, ter stroški dela, ki pa so se povečali zaradi sprostitve napredovanj, višjega regresa, odpravnin ob upokojitvah ipd.

»Mislim, da je občina v takšni finančni kondiciji, da bi lahko te zadeve sama rešila in ne prevalila breme na starše,« je menil Borut Škerlj (SMC) in spomnil, da je vlada sprejela tudi višjo povprečnino za občine.

Njegova strankarska kolegica Mateja Kovačič se s predlogom občinske uprave prav tako ni strinjala, pri primerjavi cen novomeških vrtcev z drugimi mestnimi občinami pa se je vprašala, zakaj so lahko ob enaki metodologiji in normativih cene v Murski Soboti nižje tudi za sto evrov, v Celju pa za 40. »Se pravi, da je v naših dveh največjih vrtcih pri stroških nekaj hudo narobe,« je rekla.

Proti je bil tudi Alojz Kobe (GAS), Uroš Lubej (Solidarnost) pa je izpostavil, da se mu zdi nesprejemljivo, »da isto storitev predšolske vzgoje starši po različnih občinah različno plačujemo in iz tega vidika starši ne bi smeli biti žrtve različne organiziranosti vrtcev.« Povedal je še, da sta ravnateljici Cicibana in Pedenjpeda že marca dejali, da imata likvidnostne težave: »Prej smo neupravičeno nižali cene in jih pahnili v težave, ki smo jih na koncu poplačali, kar nekateri mogoče sploh ne veste. Zdaj smo pa proti, ko je treba cene vrniti na ustrezno raven. To ima neko dolgo brado, kjer ne gre le za večje stroške dela, že od začetka mandata smo se šli neke nevarne igre in zdaj plačujemo obresti za to. Stabilnost v vrtcih smo ogrozili, račun bo treba v vsakem primeru poravnati in pred nami je težka odločitev: če se s predlogom ne strinjamo, bomo vrtce pahnili v še težji položaj.«

Dr. Janez Povh (Lista Gregorja Macedonija) je menil, da je aktualna oblast občinske finance spravila v boljšo kondicijo, a to ne pomeni, da mora nase prevzeti dodatne stroške, predlog uprave pa je javno podprl tudi Stane Galič (Lista Ivana Kralja).

Župan Gregor Macedoni je med razpravo svetnikom dal vedeti, da v kolikor občina namesto staršev nase prevzame dodatne stroške, se pri ministrstvih težje pogaja za naložbe, saj jim to očitajo, hkrati pa novomeška občina staršem že sedaj nudi več ugodnosti v primerjavi z drugimi občinami in te ostajajo v veljavi še naprej. Kot omenjeno, so svetniki predlog podprli, nove cene bodo veljale z naslednjim mesecem.

Boljša kot je infrastruktura, višja je cena

Kar nekajkrat je včeraj pred svetnike stopil direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič, saj so med drugim potrjevali poslovno poročilo tega javnega podjetja za lansko leto in poslovni plan za letošnje, kot omenjeno, pa je komunala predlagala tudi dvig cen.

S tem se kar nekaj svetnikov in svetnic ni strinjalo oz. so dejali, da glede na pričakovani pozitivni poslovni izid v letošnjem planu, ki podražitev niti ne vsebuje, potreb po višji ceni ne vidijo.

»Ko govorimo o cenah, moramo ločiti omrežnino in stroške storitve. Omrežnina je enostavno povedano vrednost infrastrukture, ki jo v določeni občini imamo. In boljšo imamo, torej več kot je vredna, višja je seveda omrežnina na posamezni priključek. Zdaj se je znižala omrežnina na vodi in dvignila na čiščenju, saj se je v preteklih letih veliko vložilo v prenovljeno čistilno napravo in obrat za sušenje blata, govorimo o milijonskih zneskih, in s tem se je seveda vrednost infrastrukture povečala in tudi vrednost omrežnine. Dviguje pa se tudi cena storitve zbiranja in odvoza odpadkov, ki jo izvaja komunala, a je treba poudariti, da imamo trenutno še vedno na območju vseh osmih občin najnižjo ceno v Sloveniji,« je za Dolenjski list pojasnil Klemenčič in na vprašanje, kako se bo to poznalo na položnicah, odgovoril: »Gospodinjstvo s štirimi člani in ob povprečni porabi vode, ki ima vse te storitve, torej vodo, odvajanje, čiščenje in odvoz odpadkov, bo imela položnico višjo za 0,85 evra. V primeru štiričlanske družine, ki katero od teh storitev nima, na primer čiščenja odpadne vode, pa bo podražitev znašala 0,5 evra.«

Kupujejo delež v Zarji

Svetniki in svetnice so včeraj sicer potrdili vse predloge občinske uprave, med drugim so sprejeli tudi Celostno prometno strategijo in soglašali s spremembo letošnjega proračuna, ker bo občina kupila delež v stanovanjskem podjetju Zarja, govorili so tudi o kakovosti zraka v občini in imeli pomisleke glede potrjevanja vseh petih kandidatov za novega ravnatelja OŠ Grm, o čemer bomo podrobneje poročali še v tiskanih izdajal Dolenjskega lista.

M. Martinovič

