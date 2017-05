40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

26.5.2017 | 18:45

Kot se za rojstni dan spodobi je direktorica Posvetovalnice za učence in starše Mateja Petric razrezala tudi rojstnodnevno torto. (Foto: Srednja ekonomska šola, smer medijski tehnik)

Novo mesto - Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je dopolnila štiri desetletja, jubilej pa so obeležili včeraj. V tem času se je krepila, bila vse bolj (po)iskana in obiskana, direktorico Matejo Petric veseli, da že nekaj časa niso več ustanova s stigmo, da ljudje nimajo več predsodkov, da so vse bolj osveščeni in potrkajo na njihova vrata.

»Svoje pedagoško, psihološko in socialno poslanstvo opravljamo s srcem, saj naši svetovanci potrkajo na vrata Posvetovalnice z namenom, zato sprejmemo vsakogar in vselej, kadar nas poišče in potrebuje. Odlikujejo nas vrednote, kot so srčnost, odprtost, predanost, sprejemanje, razumevanje ter medsebojna opora, podpora in zaupanje. Zaradi vizije, poslanstva in vrednot, ki jih negujemo in živimo, nam nikoli ni zmanjkalo volje, poguma in prepričanja, da je vredno upati in verjeti v uspeh. Da v našo vizijo verjamejo tudi svetovanci, dokazuje število obiskovalcev, ki letno potrkajo na naša vrata. Vsako leto nas namreč obišče okoli 500 otrok, mladostnikov in njihovih staršev. V veselje nam je, da nam zaupajo, verjamejo v nas in da jim lahko pridemo naproti. Zato smo, da pomagamo!« je poudarila v nagovoru v avli osnovne šole Grm.

Lani je Posvetovalnico obiskalo 482 svetovancev, od tega jih je bilo 288, ki so se nadaljevali iz preteklih let. Dobra tretjina vseh je bila v obdobju 2. triade, kar gre najverjetneje pripisati zaključku opismenjevanja in zato ustreznemu času za odkrivanje otrok s specifičnimi učnimi težavami ter težavami v povezavi s pred pubertetnim in pubertetnim obdobjem. Malo manj kot polovica otrok je k njim prišla na željo staršev, ki so zanje izvedeli od drugih staršev, preko spletne strani, zloženk ali jih poznajo iz preteklih izkušenj, še vedno veliko otrok in mladostnikov pa napoti tudi šola in šolska svetovalna služba.

Največ svetovancev, ki jih poišče, prihaja iz občine Novo mesto, ki je tudi njihova ustanoviteljica, sprejmejo pa tudi otroke, mladostnike in njihove starše iz 13 sosednjih občin, ki podpirajo njihove storitve in delovanje. To so občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Tudi zbornik in rastoča knjiga

Svojo preteklost so v Posvetovalnici strnili v Zborniku, ki je izšel pred kratkim. »Zbornik je naša skupna, lepa in bogata pridobitev, zato smo vse zaposlene ponosne nanj. Ponosne pa nismo le na preteklost, temveč ob sedanjosti že mislimo na prihodnost. Vez med preteklostjo in prihodnostjo pa bo otvoritev Rastoče knjige Posvetovalnice za učence in starše,« je še poudarila Petriceva.

Zbrane so nagovorili še vodja za družbene dejavnosti na novomeški občini dr.Jana Bolta, predstojnica novomeške območne enote Zavoda za šolstvo mag. Andreja Čuk, v imenu Svetovalnih centrov Zoran Pavlovič, v imenu vseh šol pa ravnateljica grmske šol Sonja Simčič. Prireditev so obogatili s prijetnim plesno-glasbenim kulturnim programom.

M. Ž., Foto: Srednja ekonomska šola, smer medijski tehnik

