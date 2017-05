Kdor čaka, dočaka, tudi Iršič

26.5.2017 | 14:50

Blaž Iršič v pogovoru z Igorjem Vidmarjem (Foto: M. Martinovič)

Novo mesto - Gost sinočnjega literarnega večera v knjigarni Goga, na dan, ki je bil nekoč posvečen čaščenju mladosti in rojstnega dne edinega jugoslovanskega maršala, danes pa ga ljubitelji znanstvene fantastike slavijo kot dan brisače, je bil šentjernejski pesnik Blaž Iršič, nominiranec za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let v Sloveniji.

Blaž Iršič je marsikaj, ne le za širšo javnost šele lani z izidom pesniške zbirke Poezija za avtomehanike odkriti pesnik. Je panker in pevec pank skupine Pogo, košarkar in najboljši strelec humanitarnega košarkarskega turnirja, biolog, profesor, delavec za trakom, vodja proizvodnje pri Roletarstvu Medle, Fižon, nominiranec za Jenkovo nagrado, navijač Olimpije.

Predvsem slednje mu je zadnjih osem let prineslo bolj malo radosti, zato je tej svoji rani posvetil tudi pesem Vzkliki, ki vodijo v razočaranje. Pesem je kratka, krajša od naslova, glasi pa se takole: Olimpija, Olimpija ... Na sinočnji večer pa ni prišel razočaran, saj je večer pred tem v legendarni Hali Tivoli v Ljubljani ponavljal prej omenjene vzklike in dočakal, na kar je kot navijač Olimpije čakal dolgih osem let. Kdor čaka, dočaka, tudi navijač Olimpije, samo dovolj vztrajen mora biti.

Čakali pa so na predstavitev njegove zbirke tudi Šentjernejčani in jo v knjigarni založbe Goga tudi dočakali. A pesmi, ki jih je med pogovorom z urednikom kulturnih strani v Dolenjskem listu Igorjem Vidmarjem prebral Blaž Iršič, ne boste našli v nagrajeni zbirki, saj se je občinstvu raje predstavljal s svojimi novejšimi pesmimi, knjigo pa je odprl, ko je občinstvo po koncu literarnega večera z dolgim aplavzom izsililo bis, dodatek, kar se na literarnih večerih za razliko od glasbenih koncertov ne dogaja prav pogosto.

A vsega hudega vajeni navijač Olimpije Blaž Iršič je sinoči doživel še eno presenečenje - prvič je slišal skladbo na besedilo njegove pesmi Belci plavajo, črnci so žejni. Prav za sinočnji literarni večer sta jo posnela vsestranski novomeški glasbenik in producent Črt Zorko in pevec in frontmen skupine Kill Kenny Jure Košir.

Zvočni zapisi

Galerija