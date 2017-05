Tržišče v živo in na filmu

27.5.2017 | 17:00

Na prireditvi so podelili priznanja. (Foto: M. L.)

Udeležence je pozdravil predsednik KS Tržišče Janez Virant. (Foto: M. L.)

Milena Knez, predsednica Turističnega društva Tržišče, ki je ob svoji 15-letnici pripravilo razstavo. (Foto: M. L.)

Tržišče - V četrtek so se v kulturni dvorani v Tržišču krajni in gostje zbrali na osrednji prireditvi ob prazniku krajevne skupnosti. Predsednik krajevne skupnosti Janez Virant je v nagovoru izpostavil lansko največjo krajevno pridobitev šolo. »Šola je temelj kraja,« je rekel med drugim.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je napovedal, da bodo po odprtju šole zdaj dokončno uredili še okolico vključno z nekaj ceste.

Na prireditvi so podelili priznanja krajevne skupnosti. Prejeli so jih Štefka Lenič, Olga Majcen, Toni Janežič in Marjan Dirnbek.

Prireditev, ki jo je povezovala Magda Flajs, je imela kar precej kulturnega sporeda. V njem so nastopili učenci osnovne šole Tržišče in sevniške glasbene šole, Ljudske pevke Telče, Moški pevski zbor Društva vinogradnikov Malkovec in Mlade žurerke.

Ob koncu prireditve so predvajali kratek film o delovanju Turističnega društva Tržišče. Ker to društvo praznuje 15-letnico, se ob letošnjem krajevnem prazniku predstavlja z razstavo, ki je od včeraj na ogled v prostorih gasilskega društva Tržišče.

M. L.

